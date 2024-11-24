Психолог Наумова: Отношения с матерью формируют навыки общения человека

Культ матери появился в древности: греки весной устраивали мистерии в честь Реи — прародительницы богов. В Англии с 1600 года четвёртое воскресенье Великого поста стало «материнским». В США праздник получил популярность в начале XX века благодаря Анне Джарвис, а в России День матери утвердили в 1998 году указом Бориса Ельцина, пишет 360.ru.

Сегодня День матери празднуют в 20 странах во второе воскресенье мая, а в России — в последнее воскресенье ноября. Символом праздника стала незабудка, а его главная цель — подчеркнуть важность материнской роли в жизни каждого.

В этот день устраивают концерты, конкурсы, выставки и семейные посиделки. По словам руководителя Центра «Мамина помощь» Ольги Кравченко, лучший подарок — внимание, но можно дополнить его украшениями, спа-днём, мастер-классом или семейным фотоальбомом. Для матери самое важное — видеть, что дети рядом. Например, испечь для неё пирог, который она обычно готовит сама.

Мама — ключевая фигура в жизни ребёнка. Прежде всего это человек, который всегда поймёт и поддержит, напомнила психолог Наталья Наумова. В зависимости от отношений с матерью человек учится выстраивать общение с другими людьми.