Slava Marlow в День матери переписал на маму квартиру в Москве за 100 млн

Музыкант Slava Marlow в честь Дня матери переписал свою элитную квартиру в Москве стоимостью 100 миллионов рублей на маму. Об этом сообщает Mash .

Осенью прошлого года он приобрёл эту жилплощадь, расположенную недалеко от патриаршей резиденции, и не раз устраивал там шумные вечеринки. Это не нравилось соседям, они начали обращаться в полицию. В итоге Тёма прекратил гулянки, а затем передал квартиру своей 55-летней маме Ладе, чтобы порадовать её в этот особенный день.