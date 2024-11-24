Slava Marlow в День матери переписал на маму квартиру в Москве за 100 млн
Музыкант Slava Marlow в честь Дня матери переписал свою элитную квартиру в Москве стоимостью 100 миллионов рублей на маму. Об этом сообщает Mash.
Осенью прошлого года он приобрёл эту жилплощадь, расположенную недалеко от патриаршей резиденции, и не раз устраивал там шумные вечеринки. Это не нравилось соседям, они начали обращаться в полицию. В итоге Тёма прекратил гулянки, а затем передал квартиру своей 55-летней маме Ладе, чтобы порадовать её в этот особенный день.
Если не хватает средств на квартиру, можно порадовать близкого человека маленьким, но не менее значимым сюрпризом. Life.ru публиковал целый список бюджетных «приятностей». Например, можно создать фотоальбом с памятными снимками, подарить поход в спа-салон или на массаж, или оплатить мастер-класс.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/slavamarlow