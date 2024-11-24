Россиянам объяснили, как выбрать по-настоящему свежие цветы в День матери

Чтобы выбрать свежий букет цветов и не попасться на ухищрения предприимчивых продавцов, следует обратить внимание на эластичность лепестков и состояние стебля. Роспотребнадзор поделился в телеграм-канале ценными советами в День матери.

«Стебель. Он не должен быть слишком сухим. Хорошим признаком свежести является наличие так называемой «рубашки» или «рубашечного листа». Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон», — говорится в тексте.

Также нужно оценить степень раскрытия бутона, лучше выбирать полураскрытые живые цветы. При этом сами лепестки должны быть эластичными. Проверить это легко — необходимо осторожно отогнуть один из них и посмотреть, как быстро он вернётся на своё место и примет прежнюю форму. В Роспотребнадзоре посоветовали выбирать букеты без излишнего декора, которым обычно продавцы скрывают уже несвежие цветы.

После покупки за букетом тоже требуется правильный уход, иначе к моменту вручения он завянет. Так, не следует оставлять цветы надолго без воды — лучше сразу поставить их в вазу. При этом нельзя подвергать букет резким перепадам температур. Чтобы он дольше сохранился, в холодную погоду его стоит обернуть в бумагу и защитить от ветра и осадков. И, наконец, цветы дольше проживут, если удалить с их стеблей нижние листья, как засохшие, так и свежие.