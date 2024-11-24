Что подарить на День матери: Топ оригинальных идей для самого близкого человека

В конце холодной и дождливой осени в России и в ряде других стран отмечают тёплый семейный праздник — День матери. По традиции он выпадает на последнее воскресенье ноября, в 2024 году — это 24-е число. В этот день дети и взрослые собираются за одним большим столом, чтобы поздравить самого дорогого человека. Кроме приятных слов принято преподносить маме маленькие подарочки.

При выборе сюрприза, прежде всего, стоит учитывать интересы и предпочтения мамы, говорится на сайте 360.ru. Можно сделать для неё фотоальбом с памятными фотографиями. Подарить поход в спа-салон или на массаж, оплатить мастер-класс. Вместо букетов, которые простоят недолго, лучше подарить цветы в горшках.

Однако необязательно покупать что-то, для каждой матери будет приятно получить просто внимание и заботу от своих детей. Для неё важно собрать всех вместе за одним столом и душевно поговорить. При этом дети должны обязательно помочь с праздничным обедом, чтобы в свой день мама не сильно устала. Если нет возможности лично поздравить маму, то можно ей позвонить.

«Мама и папа — самые важные люди в жизни. Мама — проводник в мир, человек, который дарит свои любовь. Как сказал писатель Максим Горький, все прекрасное в человеке — от лучей солнца и молока матери», — отметила уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.