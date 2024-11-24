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24 ноября, 04:00

Внимание, эмоции и любовь: Звёзды шоу-бизнеса рассказали, что подарят близким на День Матери

Знаменитости рассказали, что лучший подарок на День матери — любовь ребёнка

Сергей Соседов, Мария Погребняк, Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова, Эвелина Блёданс, Иосиф Пригожин. Обложка © Коллаж Life.ru / Telegram / Анастасия Волочкова / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bledans / Telegram / Иосиф Пригожин / Telegram / Сергей Соседов / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga

Сергей Соседов, Мария Погребняк, Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова, Эвелина Блёданс, Иосиф Пригожин. Обложка © Коллаж Life.ru / Telegram / Анастасия Волочкова / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bledans / Telegram / Иосиф Пригожин / Telegram / Сергей Соседов / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariapoga

В День матери звезды российского шоу-бизнеса рассказали Life.ru, какие подарки готовят для своих мам и как сами планируют отметить праздник. Для большинства из них главным остаётся внимание, забота и тепло.

Балерина Анастасия Волочкова приготовила для своей мамы в Санкт-Петербурге красивый букет цветов. Она уверена, что внимание важно уделять не только в праздники, но и в обычные дни. Вместе с этим балерина призналась, что ей, как маме, хотелось бы получить любой знак внимания от своей дочки.

Неожиданный сюрприз, неожиданный подарок, неожиданный просто звонок или неожиданное сказанное приятное доброе слово – это гораздо приятнее, чем в тот момент, когда мы этого ожидаем. Я вообще счастливая мама, могу сказать, и дочь счастливая тоже.

Анастасия Волочкова

Балерина

Неожиданный сюрприз, неожиданный подарок, неожиданный просто звонок или неожиданное сказанное приятное доброе слово – это гораздо приятнее, чем в тот момент, когда мы этого ожидаем. Я вообще счастливая мама, могу сказать, и дочь счастливая тоже.
Неожиданный сюрприз, неожиданный подарок, неожиданный просто звонок или неожиданное сказанное приятное доброе слово – это гораздо приятнее, чем в тот момент, когда мы этого ожидаем. Я вообще счастливая мама, могу сказать, и дочь счастливая тоже.

Певец Прохор Шаляпин убеждён, что лучшими подарками всегда остаются эмоции и любовь. Он рассказал, что старается радовать свою маму не только в праздники. Так, артист сделал ей ценный подарок на юбилей, но раскрывать детали не стал, подчеркнув, что это личное, а не повод для хвастовства.

Своей матери в этом году, на 60-летний юбилей, я хороший подарок сделал. Достойный. Так что, не хочу хвастаться. Потому что это подарок маме, а не показушная история, чтобы все удивились.

Прохор Шаляпин

Певец

Своей матери в этом году, на 60-летний юбилей, я хороший подарок сделал. Достойный. Так что, не хочу хвастаться. Потому что это подарок маме, а не показушная история, чтобы все удивились.
Своей матери в этом году, на 60-летний юбилей, я хороший подарок сделал. Достойный. Так что, не хочу хвастаться. Потому что это подарок маме, а не показушная история, чтобы все удивились.

Между тем актриса и телеведущая Эвелина Блёданс отметила, что радоваться можно и самым простым вещам. Она убеждена, что лучшими подарками будут внимание и любовь со стороны близких.

Вот мой сыночек пришёл, подарил мне мармеладки и книжку. Какие шикарные подарки! Может быть, если для нужности, также надо дарить сейчас сертификат. Это очень модно.

Эвелина Блёданс

Актриса

Вот мой сыночек пришёл, подарил мне мармеладки и книжку. Какие шикарные подарки! Может быть, если для нужности, также надо дарить сейчас сертификат. Это очень модно.
Вот мой сыночек пришёл, подарил мне мармеладки и книжку. Какие шикарные подарки! Может быть, если для нужности, также надо дарить сейчас сертификат. Это очень модно.

А продюсер Иосиф Пригожин поделился радостной новостью: его невестка ждёт ребёнка, и это станет особенным подарком ко Дню матери. Он отметил, что для родителей важнее всего счастье их детей.

Главный подарок – это внимание. Потому что, знаете, по себе знаю, юные люди всегда задействованы в работе, в каких-то делах. Не всегда хватает времени пообщаться с родителями, потому что интересы разные. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы находили время для родителей.

Иосиф Пригожин

Продюсер

Главный подарок – это внимание. Потому что, знаете, по себе знаю, юные люди всегда задействованы в работе, в каких-то делах. Не всегда хватает времени пообщаться с родителями, потому что интересы разные. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы находили время для родителей.
Главный подарок – это внимание. Потому что, знаете, по себе знаю, юные люди всегда задействованы в работе, в каких-то делах. Не всегда хватает времени пообщаться с родителями, потому что интересы разные. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы находили время для родителей.

Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что в его семье День матери не отмечается, но праздник вызывает тёплые воспоминания.

Мама всегда ассоциируется с заботой, семейным теплом и праздниками, когда мы собирались всей семьёй за столом. Эти моменты остаются для меня самыми дорогими.

Сергей Соседов

Музыкальный критик

Мама всегда ассоциируется с заботой, семейным теплом и праздниками, когда мы собирались всей семьёй за столом. Эти моменты остаются для меня самыми дорогими.
Мама всегда ассоциируется с заботой, семейным теплом и праздниками, когда мы собирались всей семьёй за столом. Эти моменты остаются для меня самыми дорогими.

Модель Мария Погребняк уверена, что лучший подарок – сделанный своими руками.

Детские поделки – самые ценные. А своей маме я подарю букет цветов и отправлю родителей на отдых, чтобы сделать их немного счастливее.

Мария Погребняк

Модель

Детские поделки – самые ценные. А своей маме я подарю букет цветов и отправлю родителей на отдых, чтобы сделать их немного счастливее.
Детские поделки – самые ценные. А своей маме я подарю букет цветов и отправлю родителей на отдых, чтобы сделать их немного счастливее.
В Москве пройдёт более 150 мероприятий в честь празднования Дня матери
В Москве пройдёт более 150 мероприятий в честь празднования Дня матери

Ранее руководитель сети детских садов и онлайн-школы Анна Вендик порекомендовала подарки на День матери с учётом знака зодиака. Овны, к примеру, предпочитают активности, поэтому можно вручить им билет на концерт или абонемент в фитнес-клуб.

Тимур Хингеев
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