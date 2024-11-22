На носу День Матери! Выбираем идеальный подарок по знаку зодиака
Эксперт Вендик рекомендовала подарки на День матери с учётом знака зодиака
24 ноября у россиян будет прекрасная возможность порадовать любимых мам подарками. Выбрать идеальный презент можно с учётом её знака зодиака, уверена руководитель сети детских садов и онлайн-школы Анна Вендик. По её словам, Овны предпочитают активности, поэтому можно вручить им билет на концерт или абонемент в фитнес-клуб.
Тельцам подойдут вещи, создающие уют: мягкий плед, керамическая кружка или аромалампа. Близнецам понравятся интеллектуальные подарки: интересная книга, креативный ежедневник или настольная игра. Подарок для Раков можно смастерить собственными руками, хотя ювелирные украшения тоже сгодятся.
А вот Львов приятно удивят стильные аксессуары, такие как сумка, шёлковый шарф или яркая брошь. Девам на День Матери лучше вручить что-то практичное: набор для ухода за кожей или технику для кухни. Весы обрадуются, получив комнатные растения. Скорпионы не откажутся от мистических подарков.
Стрельцы будут в восторге от билетов в театр, а Козероги оценят функциональные аксессуары. Украшения для дома стоит рассматривать для своих мам, если они родились под знаком Водолея. Рыбам же подойдут уютные подарки для души, подчеркнула собеседница РИАМО.
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