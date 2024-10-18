Скрывают истинную натуру: Астролог сорвала маски со знаков зодиака
Астролог Грохотова раскрыла, за какими образами скрываются разные знаки зодиака
Представители разных знаков зодиаков в реальности могут быть не теми, за кого себя выдают. Многие люди склонны скрывать свою истинную натуру, уверена астролог Анастасия Грохотова. Она сорвала маски в беседе с «Москвой 24».
Так, дружелюбные Овны зачастую пытаются казаться сильными, чтобы спрятать уязвимость. За спокойствием Тельцов чаще всего скрывается темперамент. Близнецы, какими бы общительными не были, в реальности часто сомневаются в своих решениях. Раки тоже кажутся открытыми и общительными, но далеко не всегда готовы помогать ближним.
Львы демонстрируют качества руководителя, хотя они не отличаются уверенностью в себе. Девы в реальности мечтают о свободе, хотя ведут себя довольно сдержанно и рационально. Весы мечтают найти баланс во всём, чтобы скрыть постоянную работу над своими изъянами. Скорпионы тоже не готовы демонстрировать слабости, но за жёстким образом скрывается страх.
«Стрельцы кажутся открытыми, оптимистичными и прямыми, но за этим скрывается склонность к иллюзиям и доверчивости. Они легко могут быть обмануты, потому что предпочитают думать об окружающих лучше, чем они есть на самом деле», — отметила эксперт.
Козероги стойко идут к своим целям, но стремятся нарушать правила. Нестандартные идеи Водолеев могут шокировать окружающих, но они боятся не соответствовать своим стандартам. А Рыбы хотят признания и восхищения, даже если демонстрируют отстранённость.
Ранее нумеролог перечислила пять дат, в которые рождаются настоящие романтики. Тем, кто ищет вторую половинку, следует обратить внимание на числа 2, 6, 9, 11 и 22, уверена эксперт.