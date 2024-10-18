Скрывают истинную натуру: Астролог сорвала маски со знаков зодиака

Представители разных знаков зодиаков в реальности могут быть не теми, за кого себя выдают. Многие люди склонны скрывать свою истинную натуру, уверена астролог Анастасия Грохотова. Она сорвала маски в беседе с «Москвой 24».

Так, дружелюбные Овны зачастую пытаются казаться сильными, чтобы спрятать уязвимость. За спокойствием Тельцов чаще всего скрывается темперамент. Близнецы, какими бы общительными не были, в реальности часто сомневаются в своих решениях. Раки тоже кажутся открытыми и общительными, но далеко не всегда готовы помогать ближним.

Львы демонстрируют качества руководителя, хотя они не отличаются уверенностью в себе. Девы в реальности мечтают о свободе, хотя ведут себя довольно сдержанно и рационально. Весы мечтают найти баланс во всём, чтобы скрыть постоянную работу над своими изъянами. Скорпионы тоже не готовы демонстрировать слабости, но за жёстким образом скрывается страх.

«Стрельцы кажутся открытыми, оптимистичными и прямыми, но за этим скрывается склонность к иллюзиям и доверчивости. Они легко могут быть обмануты, потому что предпочитают думать об окружающих лучше, чем они есть на самом деле», — отметила эксперт.

Козероги стойко идут к своим целям, но стремятся нарушать правила. Нестандартные идеи Водолеев могут шокировать окружающих, но они боятся не соответствовать своим стандартам. А Рыбы хотят признания и восхищения, даже если демонстрируют отстранённость.