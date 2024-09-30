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30 сентября, 12:21

Мария Погребняк поделилась трогательными фотографиями из роддома

Мария Погребняк показала фото из роддома. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariapoga_

Мария Погребняк показала фото из роддома. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariapoga_

Бывшая жена Павла Погребняка поделилась с подписчиками фотографиями из роддома. Своего четвертого сына Мария Погребняк родила 6 сентября от бизнесмена Игоря Головинского, с которым у них недавно прошла скромная церемония бракосочетания. Малыша назвали Владимиром.

Мария Погребняк родила сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariapoga_

Мария Погребняк родила сына. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mariapoga_

Сын родился ростом 55 сантиметров и весом 3.820 кг. Погребняк поблагодарила мужа за поддержку и отметила качественную работу персонала больницы. Владимир стал первым сыном блогерши от Головинского. Старшие сыновья были рождены в браке с футболистом.

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Напомним, что сразу после появления новорожденного на свет Погребняк пол ребёнка не раскрывала. Она отметила, что роды прошли легко и через несколько часов уже принимала гостей. Кстати, Мария согласилась выйти замуж за 36-летнего бизнесмена через восемь месяцев после развода с Павлом Погребняком. С ним она прожила 17 лет, в браке родилось трое сыновей.

Полина Никифорова
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