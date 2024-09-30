Мария Погребняк поделилась трогательными фотографиями из роддома

Бывшая жена Павла Погребняка поделилась с подписчиками фотографиями из роддома. Своего четвертого сына Мария Погребняк родила 6 сентября от бизнесмена Игоря Головинского, с которым у них недавно прошла скромная церемония бракосочетания. Малыша назвали Владимиром.