«Мамуль, я надел»: Бойцы ВС РФ трогательно поздравили любимых мам с самого фронта

С фронта продолжают приходить поздравления от наших бойцов. На этот раз с Днём матери самых родных женщин поздравляют солдаты из Восточной, Западной, Северной, Центральной и Южной группировки войск. Также самые милые и добрые слова отправляют сухопутные войска и оборона Крымского полуострова.

Солдаты РФ поздравляют мам с фронта, но с цветами в руках. Видео © Life.ru

Мужчины поздравляют мам с цветами в руках, флагами России и плакатами, а ещё с оружием, которым ежедневно защищают территорию страны от врага. Бойцы благодарят самых родных за любовь, поддержку, доброту и радость.

«От лица всего личного состава и управления 35-го полка РХБ защиты поздравляет вас с этим тёплым праздником — Днём Матери. Вы заслуживаете всего самого наилучшего. Пусть ваши дети будут вашей гордостью, радостью и самой большой любовью в этом мире. С праздником, дорогие мамы», — поздравил один из военнослужащих.

Каждый солдат также успел сказать, что постоянно вспоминает маму, находясь на фронте. Мужчины рассказали, что скучают по дому, но продолжают защищать страну. Некоторые даже успели заехать в гости к самым родным и порадовать их букетом цветов.