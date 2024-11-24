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24 ноября, 10:45

«Мамуль, я надел»: Бойцы ВС РФ трогательно поздравили любимых мам с самого фронта

ВС РФ записывают трогательные поздравления ко Дню матери, находясь на передовой

Бойцы ВС РФ продолжают поздравлять самых родных женщин с Днём матери. Обложка © Life.ru

Бойцы ВС РФ продолжают поздравлять самых родных женщин с Днём матери. Обложка © Life.ru

С фронта продолжают приходить поздравления от наших бойцов. На этот раз с Днём матери самых родных женщин поздравляют солдаты из Восточной, Западной, Северной, Центральной и Южной группировки войск. Также самые милые и добрые слова отправляют сухопутные войска и оборона Крымского полуострова.

Солдаты РФ поздравляют мам с фронта, но с цветами в руках. Видео © Life.ru

Мужчины поздравляют мам с цветами в руках, флагами России и плакатами, а ещё с оружием, которым ежедневно защищают территорию страны от врага. Бойцы благодарят самых родных за любовь, поддержку, доброту и радость.

«От лица всего личного состава и управления 35-го полка РХБ защиты поздравляет вас с этим тёплым праздником — Днём Матери. Вы заслуживаете всего самого наилучшего. Пусть ваши дети будут вашей гордостью, радостью и самой большой любовью в этом мире. С праздником, дорогие мамы», — поздравил один из военнослужащих.

Каждый солдат также успел сказать, что постоянно вспоминает маму, находясь на фронте. Мужчины рассказали, что скучают по дому, но продолжают защищать страну. Некоторые даже успели заехать в гости к самым родным и порадовать их букетом цветов.

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Напомним, что сегодня, 24 ноября, в России отмечают важный праздник — День мамы. Life.ru уже успел позаботиться о ваших подарках и создал целую подборку, того, чему будет рада самая родная женщина. Если вы ещё не успели приобрести презент к этому дню — немного времени ещё есть.

Наталья Афонина
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