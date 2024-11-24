«Воля и нежность»: Спектакль «Сёстры» в честь Дня матери показали в Национальном центре «Россия»

В Национальном центре «Россия» в Москве показали спектакль «Сёстры», приуроченный ко Дню матери. В постановке раскрывается образ матери, воспитавшей героя, а также образ женщины, умеющей любить и ждать даже тогда, когда встреча возможна только на небесах.

Сценарий документального спектакля написан фронтовым документалистом, поэтом, идейным вдохновителем Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олесей Шигиной. Авторская идея родилась во время съёмок на фронте и в тылу, во время разговоров с солдатами и их семьями. Подчёркивается, что спектакль возник на почве документальной хроники переломной эпохи.

«Лучшие мужчины встали на защиту Отечества. Лучшие женщины России поддерживают воинов, обеспечивая надёжный тыл. Спектакль о родстве, которое рождается в горниле войны, на фронте, когда женщины становятся сёстрами, а защитники — братьями. Мужчина и женщина. Воля и нежность», — объясняет Шигина главный замысел спектакля.

Режиссёром спектакля называется сам фронт с позывным Небесный Пересвет. «Однажды и он снимет балаклаву со своего лица. Но это будет на том, Победном грандиозном спектакле, который всё ещё в процессе создания, на пути Пересвета...», отмечают авторы постановки.

В Национальном центре «Россия» показали спектакль «Сёстры», приуроченный к Дню матери. Фото © Пресс-служба Национального центра «Россия»

«Героини фильма — разные, всех их роднит воля к победе, умение любить, преданность Отечеству. Поэтому они едут на фронт, везут туда гуманитарную помощь, поют ребятам, пишут их портреты, играют на скрипке, спасают добротой...» — рассказал Небесный Пересвет.

В Национальном центре сообщили, что спектакль тронул зрителей до глубины души.