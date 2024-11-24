«Ты лучший человек!»: Боец с позывным Турбина поздравил маму с передовой

Боец ВС РФ с позывным Турбина, проходящий службу в мотострелковом подразделении на Донецком направлении, поздравил свою маму с Днём матери. Трогательный видеоролик передал Life.ru Народный фронт.

«Поздравляю свою мамочку с праздником, с Днём матери! Спасибо тебе за подаренную жизнь, за правильное воспитание, за поддержку и нужные слова. Ты лучшая мама, лучший человек, лучшая во всём!» — говорит Турбина в видео, отправленном для своей мамы, Натальи Александровны.

Боец ВС РФ с позывным Турбина поздравил маму с Днём матери прямо с фронта. Видео © Life.ru / Народный фронт

Народный фронт с удовольствием передал поздравление матери бойца и поблагодарил за замечательного сына — героя и патриота своей Родины.