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24 ноября, 03:00

«Ты лучший человек!»: Боец с позывным Турбина поздравил маму с передовой

Боец ВС РФ с позывным Турбина поздравил маму с Днём матери прямо с фронта

Боец ВС РФ с позывным Турбина, проходящий службу в мотострелковом подразделении на Донецком направлении, поздравил свою маму с Днём матери. Трогательный видеоролик передал Life.ru Народный фронт.

«Поздравляю свою мамочку с праздником, с Днём матери! Спасибо тебе за подаренную жизнь, за правильное воспитание, за поддержку и нужные слова. Ты лучшая мама, лучший человек, лучшая во всём!» — говорит Турбина в видео, отправленном для своей мамы, Натальи Александровны.

Боец ВС РФ с позывным Турбина поздравил маму с Днём матери прямо с фронта. Видео © Life.ru / Народный фронт

Народный фронт с удовольствием передал поздравление матери бойца и поблагодарил за замечательного сына — героя и патриота своей Родины.

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А для тех, кто ещё не поздравил главного человека в своей жизни, Life.ru публиковал трогательные поздравления для мам. Если вам сложно подобрать правильные слова, воспользуйтесь готовыми вариантами. В подборке есть пожелания от сына и дочери.

Обложка ©

Life.ru / Народный фронт

Анатолий Цейко
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