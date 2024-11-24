Блогер Кукояка подарил жене «Ниву» на День матери и показал её реакцию
Денис Кукояка с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / denisque
Музыкант, актёр и блогер Денис Кукояка подарил жене Лене автомобиль «Нива» на День матери. Он показал ролик, где его супруга стоит на парковке с закрытыми глазами, а когда открывает их, то сначала улыбается, а потом делает кислое лицо.
Денис Кукояка подарил жене машину. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / denisque
Елена якобы давно мечтала о крутом внедорожнике, а блогер своеобразно исполнил её мечту. Однако некоторым пользователям видео не очень понравилось, они даже заподозрили пару в обмане, якобы Елена неестественно играет, и все кадры выглядят как постановочные.
Ранее сообщалось, что музыкант Slava Marlow в честь Дня матери переписал свою элитную квартиру в Москве стоимостью 100 миллионов рублей на маму. Осенью прошлого года он приобрёл эту недвижимость, и не раз устраивал там шумные вечеринки. Это не нравилось соседям, они начали обращаться в полицию. В итоге музыкант и решил избавиться от квартиры.