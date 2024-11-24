«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 19:21

Блогер Кукояка подарил жене «Ниву» на День матери и показал её реакцию

Денис Кукояка с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / denisque

Денис Кукояка с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / denisque

Музыкант, актёр и блогер Денис Кукояка подарил жене Лене автомобиль «Нива» на День матери. Он показал ролик, где его супруга стоит на парковке с закрытыми глазами, а когда открывает их, то сначала улыбается, а потом делает кислое лицо.

Денис Кукояка подарил жене машину. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / denisque

Елена якобы давно мечтала о крутом внедорожнике, а блогер своеобразно исполнил её мечту. Однако некоторым пользователям видео не очень понравилось, они даже заподозрили пару в обмане, якобы Елена неестественно играет, и все кадры выглядят как постановочные.

В Екатеринбурге появилась инсталляция мамонтёнка ко Дню матери
В Екатеринбурге появилась инсталляция мамонтёнка ко Дню матери

Ранее сообщалось, что музыкант Slava Marlow в честь Дня матери переписал свою элитную квартиру в Москве стоимостью 100 миллионов рублей на маму. Осенью прошлого года он приобрёл эту недвижимость, и не раз устраивал там шумные вечеринки. Это не нравилось соседям, они начали обращаться в полицию. В итоге музыкант и решил избавиться от квартиры.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • День матери
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar