В Екатеринбурге появилась инсталляция мамонтёнка ко Дню матери
На замёрзшей реке Исеть в Екатеринбурге установили инсталляцию — мамонтёнка из известного советского мультфильма. Он «плывёт» на льдине на поиски своей мамы. Появление такого арт-объекта приурочено ко Дню матери, который отмечается сегодня, 24 ноября.
Мамонтёнок из Екатеринбурга. Видео © Предоставлено Life.ru
«Не огорчай маму — не выходи на тонкий лёд!», — отметили в региональном МЧС.
Ранее Life.ru сообщал о проведении милой акции в Москве, приуроченной ко Дню матери. На Арбате прохожие могли увидеть стол с табличкой, на которой была написана забавная фраза: «Надень шапку, порадуй маму». Рядом находились головные уборы самых различных стилей, которые любой желающий мог взять себе.
Предоставлено Life.ru