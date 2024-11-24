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24 ноября, 15:59

В Екатеринбурге появилась инсталляция мамонтёнка ко Дню матери

На замёрзшей реке Исеть в Екатеринбурге установили инсталляцию — мамонтёнка из известного советского мультфильма. Он «плывёт» на льдине на поиски своей мамы. Появление такого арт-объекта приурочено ко Дню матери, который отмечается сегодня, 24 ноября.

Мамонтёнок из Екатеринбурга. Видео © Предоставлено Life.ru

«Не огорчай маму — не выходи на тонкий лёд!», — отметили в региональном МЧС.

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Ранее Life.ru сообщал о проведении милой акции в Москве, приуроченной ко Дню матери. На Арбате прохожие могли увидеть стол с табличкой, на которой была написана забавная фраза: «Надень шапку, порадуй маму». Рядом находились головные уборы самых различных стилей, которые любой желающий мог взять себе.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Александра Мышляева
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