В Екатеринбурге появилась инсталляция мамонтёнка ко Дню матери

На замёрзшей реке Исеть в Екатеринбурге установили инсталляцию — мамонтёнка из известного советского мультфильма. Он «плывёт» на льдине на поиски своей мамы. Появление такого арт-объекта приурочено ко Дню матери, который отмечается сегодня, 24 ноября.

Мамонтёнок из Екатеринбурга. Видео © Предоставлено Life.ru

«Не огорчай маму — не выходи на тонкий лёд!», — отметили в региональном МЧС.