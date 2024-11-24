«Ваша забота согревает»: Космонавты записали трогательное поздравление с Днём матери

Космонавты «Роскосмоса» Александр Горбунов, Иван Вагнер и Алексей Овчинин отправили поздравления россиянкам с Днем матери с борта Международной космической станции (МКС). Видео с их поздравлениями было размещено пресс-службой госкорпорации.

Поздравление с Днём матери от экипажа МКС. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Семья играет огромную роль в формировании личности каждого человека. Это взаимопонимание, поддержка, любовь, забота, которые мы получаем от наших близких, особенно от наших мам. Ваша забота согревает нас в самые холодные дни и помогает преодолевать любые трудности», — сказал Овчинин.

Вагнер акцентировал внимание на том, что материнская любовь представляет собой удивительную силу, способную дарить исцеление и вдохновение. Горбунов подчеркнул значимость признания материнской заботы. Также космонавты выразили пожелания всем мамам, бабушкам, сестрам и жёнам бесконечного счастья, уюта и крепкого здоровья.