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24 ноября, сегодня: праздники в России и мире

24 ноября в России отмечают День матери, День работника свеклосахарной отрасли (День сахарника), а ещё празднуют День моржа. Международных праздников 24 ноября нет.

23 ноября, 21:02
Какие праздники отмечают 24 ноября граждане России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Какие праздники отмечают 24 ноября граждане России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Какие праздники в России

День работников свеклосахарной отрасли

  • Этот праздник отмечают ежегодно, начиная с 2020 года.
  • В 2024 году он выпадает на 24 ноября.
  • Правильно он называется так: День работника свеклосахарного подкомплекса России и Евразийского экономического союза.
  • Но иногда его называют День сахарника.
  • Дата приурочена к пуску первого сахаро-свекольного завода в России в 1802 году.

До XIX века в Россию завозили тростниковый сахар. Пётр I пытался создать в России сахарную промышленность, но она производила сахар из завозного сырья — сахарного тростника. Только в XIX веке заводчики нашли российское сырьё для сахара — сахарную свёклу — и отработали технологию извлечения сахара.

  • В России каждый год выращивают 40 000 000 тонн сахарной свёклы.
  • В России производят 6 000 000 тонн сахара в год.
  • День сахарника отмечают больше 250 000 работников отрасли.
  • Большинство современных заводов в России (а их 70) построены после 1949 года.
День работников свеклосахарной отрасли отмечают ежегодно, начиная с 2020 года. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

День работников свеклосахарной отрасли отмечают ежегодно, начиная с 2020 года. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

День матери

Это довольно новый праздник в современной России.

  • День матерей отмечают в последнее воскресенье ноября.
  • Этот день учредили в 1998 году.
  • Инициатором выступил Комитет Госдумы РФ по делам женщин и молодёжи.
  • Цель Дня матери: напомнить обществу о бескорыстном труде материнства и повысить его социальную значимость.

О женщине и демографической проблеме в современной России говорят много. Правительство всячески старается подчеркнуть значимую роль матери в семье и обществе. Сейчас женщины, родившие и вырастившие четырёх и больше детей, получают медаль «Родительская слава». А матери, воспитавшие семерых детей и больше, — орден «Родительская слава». В 2022 году было возрождено звание «Мать-героиня». Его могут получить женщины, поднявшие на ноги 10 детей и больше.

К сожалению, до сих пор этот праздник больше официальный, чем семейный. Быть может, это связано с тем, что в России женщин принято чествовать в другой день — 8 марта. Хотя кто знает, может, со временем и у нас привыкнут собираться в этот день за столом и признаваться в уважении и в любви к своим матерям. Хорошая традиция.

День матерей отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2024 году он выпал на 24 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

День матерей отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2024 году он выпал на 24 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

День защиты моржей

В России 24 ноября празднуют День защиты моржа. Инициатором праздника стал Всемирный фонд дикой природы, который признан в России иноагентом, а его деятельность признана нежелательной на территории России. Фонд ушёл, а праздник остался. А моржи действительно нуждаются в защите.

В России обитает три вида моржей:

  • Атлантический (занесён в Красную книгу, в мире осталось лишь 20 000 особей),
  • Тихоокеанский (130–200 тысяч особей),
  • Подвид моржей моря Лаптевых (5–10 тысяч особей).

Моржи имеют только трёх врагов: человека, косаток и белых медведей. Вес тихоокеанского моржа может достигать двух тонн.

В России 24 ноября празднуют День защиты моржа. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В России 24 ноября празднуют День защиты моржа. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Именины 24 ноября 2024 года

Мужчины: Евгений, Виктор, Степан, Фёдор, Флор, Викентий, Максим.

Женщины: Феодора, Степанида, Евгения.

22 ноября: праздники в России и мире
22 ноября: праздники в России и мире
Авторы
Майя Новик
Майя Новик
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