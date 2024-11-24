24 ноября, сегодня: праздники в России и мире
24 ноября в России отмечают День матери, День работника свеклосахарной отрасли (День сахарника), а ещё празднуют День моржа. Международных праздников 24 ноября нет.
Какие праздники отмечают 24 ноября граждане России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin
Какие праздники в России
День работников свеклосахарной отрасли
- Этот праздник отмечают ежегодно, начиная с 2020 года.
- В 2024 году он выпадает на 24 ноября.
- Правильно он называется так: День работника свеклосахарного подкомплекса России и Евразийского экономического союза.
- Но иногда его называют День сахарника.
- Дата приурочена к пуску первого сахаро-свекольного завода в России в 1802 году.
До XIX века в Россию завозили тростниковый сахар. Пётр I пытался создать в России сахарную промышленность, но она производила сахар из завозного сырья — сахарного тростника. Только в XIX веке заводчики нашли российское сырьё для сахара — сахарную свёклу — и отработали технологию извлечения сахара.
- В России каждый год выращивают 40 000 000 тонн сахарной свёклы.
- В России производят 6 000 000 тонн сахара в год.
- День сахарника отмечают больше 250 000 работников отрасли.
- Большинство современных заводов в России (а их 70) построены после 1949 года.
День работников свеклосахарной отрасли отмечают ежегодно, начиная с 2020 года. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов
День матери
Это довольно новый праздник в современной России.
- День матерей отмечают в последнее воскресенье ноября.
- Этот день учредили в 1998 году.
- Инициатором выступил Комитет Госдумы РФ по делам женщин и молодёжи.
- Цель Дня матери: напомнить обществу о бескорыстном труде материнства и повысить его социальную значимость.
О женщине и демографической проблеме в современной России говорят много. Правительство всячески старается подчеркнуть значимую роль матери в семье и обществе. Сейчас женщины, родившие и вырастившие четырёх и больше детей, получают медаль «Родительская слава». А матери, воспитавшие семерых детей и больше, — орден «Родительская слава». В 2022 году было возрождено звание «Мать-героиня». Его могут получить женщины, поднявшие на ноги 10 детей и больше.
К сожалению, до сих пор этот праздник больше официальный, чем семейный. Быть может, это связано с тем, что в России женщин принято чествовать в другой день — 8 марта. Хотя кто знает, может, со временем и у нас привыкнут собираться в этот день за столом и признаваться в уважении и в любви к своим матерям. Хорошая традиция.
День матерей отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2024 году он выпал на 24 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
День защиты моржей
В России 24 ноября празднуют День защиты моржа. Инициатором праздника стал Всемирный фонд дикой природы, который признан в России иноагентом, а его деятельность признана нежелательной на территории России. Фонд ушёл, а праздник остался. А моржи действительно нуждаются в защите.
В России обитает три вида моржей:
- Атлантический (занесён в Красную книгу, в мире осталось лишь 20 000 особей),
- Тихоокеанский (130–200 тысяч особей),
- Подвид моржей моря Лаптевых (5–10 тысяч особей).
Моржи имеют только трёх врагов: человека, косаток и белых медведей. Вес тихоокеанского моржа может достигать двух тонн.
В России 24 ноября празднуют День защиты моржа. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Именины 24 ноября 2024 года
Мужчины: Евгений, Виктор, Степан, Фёдор, Флор, Викентий, Максим.
Женщины: Феодора, Степанида, Евгения.