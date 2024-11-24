24 ноября, сегодня: праздники в России и мире 24 ноября в России отмечают День матери, День работника свеклосахарной отрасли (День сахарника), а ещё празднуют День моржа. Международных праздников 24 ноября нет. 23 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают 24 ноября граждане России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuganov Konstantin

Какие праздники в России

День работников свеклосахарной отрасли

Этот праздник отмечают ежегодно, начиная с 2020 года.

В 2024 году он выпадает на 24 ноября.

Правильно он называется так: День работника свеклосахарного подкомплекса России и Евразийского экономического союза.

Но иногда его называют День сахарника.

Дата приурочена к пуску первого сахаро-свекольного завода в России в 1802 году.

До XIX века в Россию завозили тростниковый сахар. Пётр I пытался создать в России сахарную промышленность, но она производила сахар из завозного сырья — сахарного тростника. Только в XIX веке заводчики нашли российское сырьё для сахара — сахарную свёклу — и отработали технологию извлечения сахара.

В России каждый год выращивают 40 000 000 тонн сахарной свёклы.

В России производят 6 000 000 тонн сахара в год.

День сахарника отмечают больше 250 000 работников отрасли.

Большинство современных заводов в России (а их 70) построены после 1949 года.

День работников свеклосахарной отрасли отмечают ежегодно, начиная с 2020 года. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

День матери

Это довольно новый праздник в современной России. День матерей отмечают в последнее воскресенье ноября.

Этот день учредили в 1998 году.

Инициатором выступил Комитет Госдумы РФ по делам женщин и молодёжи.

Цель Дня матери: напомнить обществу о бескорыстном труде материнства и повысить его социальную значимость.

О женщине и демографической проблеме в современной России говорят много. Правительство всячески старается подчеркнуть значимую роль матери в семье и обществе. Сейчас женщины, родившие и вырастившие четырёх и больше детей, получают медаль «Родительская слава». А матери, воспитавшие семерых детей и больше, — орден «Родительская слава». В 2022 году было возрождено звание «Мать-героиня». Его могут получить женщины, поднявшие на ноги 10 детей и больше.

К сожалению, до сих пор этот праздник больше официальный, чем семейный. Быть может, это связано с тем, что в России женщин принято чествовать в другой день — 8 марта. Хотя кто знает, может, со временем и у нас привыкнут собираться в этот день за столом и признаваться в уважении и в любви к своим матерям. Хорошая традиция.

День матерей отмечают в последнее воскресенье ноября, в 2024 году он выпал на 24 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

День защиты моржей

В России 24 ноября празднуют День защиты моржа. Инициатором праздника стал Всемирный фонд дикой природы, который признан в России иноагентом, а его деятельность признана нежелательной на территории России. Фонд ушёл, а праздник остался. А моржи действительно нуждаются в защите.

В России обитает три вида моржей: Атлантический (занесён в Красную книгу, в мире осталось лишь 20 000 особей),

Тихоокеанский (130–200 тысяч особей),

Подвид моржей моря Лаптевых (5–10 тысяч особей). Моржи имеют только трёх врагов: человека, косаток и белых медведей. Вес тихоокеанского моржа может достигать двух тонн.

В России 24 ноября празднуют День защиты моржа. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Именины 24 ноября 2024 года

Мужчины: Евгений, Виктор, Степан, Фёдор, Флор, Викентий, Максим. Женщины: Феодора, Степанида, Евгения.

Авторы Майя Новик