22 ноября: праздники в России и мире 22 ноября 2024 года в России нет государственных праздников. В России отмечают свой профессиональный праздник психологи и канифольщики, а в мире чествуют сыновей и греются в кофейнях. 21 ноября, 21:02 Какой сегодня праздник, 22 ноября. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio, © Freepik

Какие праздники в России

Профессиональный праздник психологов

Этот праздник в России отмечают 22 ноября.

Праздновать его стали недавно — с 2023 года.

До этого времени его праздновали неофициально с 1994 года.

Как видите, праздник психологов довольно молодой. Но и профессия тоже не в Древнем Риме появилась. Её популярность в России возникла в 1990-х годах. Впрочем, в СССР тоже была психологическая служба, но развивалась она довольно медленно и в явном отрыве от мирового опыта. Тем не менее уже тогда люди зачитывались книгами по психологии. Например, в 1980-х годах был очень популярен Владимир Леви — автор ряда книг и популяризатор психологии. По официальным данным, сегодня в России в сфере оказания услуг по психологии работают больше семи миллионов человек различной квалификации.

Праздник словарей

22 ноября 2024 года в России отмечают праздник словарей и энциклопедий, дата приурочена ко дню рождения лексикографа Владимира Даля. Фото © Freepik

22 ноября 2024 года в России отмечают праздник словарей и энциклопедий. Дата праздника неслучайна — 22 ноября родился знаменитый русский лексикограф Владимир Даль.

Главная миссия праздника словарей — напомнить населению о богатстве русского языка.

На свой главный труд — составление «Толкового словаря» — он потратил 53 года.

Кроме того, Даль был моряком, хирургом и ветераном двух войн. Этот праздник активно отмечают в школах, вузах и библиотеках: проводят выставки, тематические уроки, лекции и викторины. К 22 ноября приурочены всероссийские конкурсы учителей со всей России. Именно в этот день подводят их итоги.

День канифольщиков

22 ноября праздник отмечают российские канифольщики. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

22 ноября праздник отмечают российские канифольщики. Без канифоли — смеси из смол хвойных деревьев — не будут звучать смычки оркестровых скрипичных инструментов и не поедут лыжи — их тоже канифолят, то есть просмаливают. Но День канифольщика — это не День музыкантов или спортсменов. Это профессиональный праздник работников предприятий по изготовлению канифоли. В России их несколько.

Именно сотрудники этих предприятий — канифольщики — имеют полное право на праздник 22 ноября 2024 года. Кстати, канифоль используется не только у музыкантов, лыжников и балерин (они натирают канифолью подошвы пуант, чтобы те не скользили), но и в радиопромышленности — при изготовлении лаков, красок и паяльного флюса.

Какие праздники в мире

День сыновей

22 ноября отмечается Всемирный день сыновей. Фото © Freepik

22 ноября отмечается Всемирный день сыновей. Это неофициальный праздник.

Праздник День сыновей отмечают в тесном семейном кругу.

Праздновать его могут все мужчины.

В России уже есть своя традиция празднования Дня сыновей. Часто в этот день женщины идут в храмы, где молятся о своих сыновьях. Особенно о тех, кто сейчас защищает Родину и рискует своей жизнью. В этот день во всём мире принято встречаться за столом всей семьёй: сыновья в этот день могут признаться своим матерям в любви, а матери могут выразить свою гордость сыновьями.

День отогревания в кофейнях

22 ноября — это День отогревания в кофейнях. Фото © Freepik

Ещё один международный праздник, который отмечают 22 ноября, — это День отогревания в кофейнях. Его отмечают каждый год.

Его отмечают 22 ноября.

Больше всего ему рады кофеманы.

Этот праздник возник в конце ноября из-за погоды и любви к кофе. В этот момент в Северном полушарии наступают устойчивые минусовые температуры, во многих городах уже ложится снег, а темнеет уже довольно рано. Где ещё можно согреться за чашечкой ароматного кофе, как не в кофейне? Разогнать темноту в душе, пообщаться с друзьями или соратниками. Где и когда возник этот праздник, неизвестно. Но можно предположить, что создали его предприимчивые владельцы европейских кофеен для увеличения выручки и заманивания туристов.

День клюквенной закуски

22 ноября во всём мире отмечают День клюквенной закуски. Фото © Freepik / Яналя

День клюквенной закуски — ещё один «тёплый» международный праздник. В отличие от предыдущего, известно, что он появился в Америке в честь клюквенного соуса. Хотя, согласитесь, существует много других, гораздо более аппетитных блюд с клюквой.

Именины 22 ноября 2024 года

Мужчины: Ефим, Александр, Иван, Мавр, Антон, Элладий, Онисифор, Артамон, Неофит, Порфирий, Семён, Тимофей, Христофор. Женщины: Феоктиста, Матрёна, Наркисса, Евстолия, Сосипатра.

Авторы Майя Новик