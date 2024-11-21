21 ноября: праздники в России и мире 21 ноября в России отмечается День налоговой службы и бухгалтера. Поздравляем также всех, кто связан с телевидением, и отказываемся от курения. 20 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают 21 ноября. Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik, © Freepik / pressfoto, © Freepik / kjpargeter, © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Какие праздники в России

День работника налоговых органов Российской Федерации

Дата в 2024 году: 21 ноября, четверг.

21 ноября, четверг. Официальный профессиональный праздник.

Другие названия: День налоговика, День работника ФНС.

Профессиональный праздник День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается ежегодно 21 ноября в соответствии с Указом президента РФ № 1868 от 11 ноября 2000 года.

Ещё при Петре I были учреждены 12 коллегий, из которых четыре заведовали финансовыми вопросами. В 1780 году Екатерина II велела создать экспедицию о государственных доходах. Манифестом Александра I в 1802 году были образованы восемь министерств, в том числе Министерство финансов, которое ведало государственными доходами и расходами. Большую роль в развитии налоговой системы страны сыграли реформы Николая II, проведённые по инициативе Петра Столыпина в начале прошлого века.

В первые годы после революции 1917 года налоговая система страны была практическая уничтожена. Её начали восстанавливать в период новой экономической политики (НЭПа) — в 1920-х годах. Очередное реформирование налоговой системы произошло в 1960-е годы. В новой России 21 ноября 1991 года Указом президента Российской Федерации № 218 образована самостоятельная Государственная налоговая служба Российской Федерации. Эта дата и стала основанием для учреждения профессионального праздника.

Сегодня Федеральная налоговая служба (ФНС) России является одним из самых передовых и ориентированных на клиента государственных учреждений. Успешно создана и активно развивается собственная цифровая платформа, внедряются новейшие технологии и эффективные инструменты для управления налоговыми процессами. Налоговая система России базируется на более чем 20 законах, которые охватывают практически все аспекты экономической деятельности страны.

День бухгалтера в России

В России 21 ноября отмечают День бухгалтера. Фото © Freepik / wayhomestudio

Дата в 2024 году: 21 ноября, четверг. Неофициальный профессиональный праздник.

День бухгалтера — профессиональный праздник специалистов в области бухгалтерского учёта. Хотя праздник пока не получил официального признания, большинство бухгалтеров традиционно отмечают его 21 ноября, в день, когда президент России Борис Ельцин в 1996 году подписал закон «О бухгалтерском учёте».

А вообще, ноябрь можно считать месяцем бухгалтеров: существует Международный день бухгалтерии (International Accounting Day), или, другими словами, Международный день бухгалтера, отмечаемый ежегодно 10 ноября, а в разных регионах России есть свои праздники, посвящённые этой профессии. Так, на протяжении многих лет День московского бухгалтера отмечается 16 ноября, а петербургского бухгалтера — 15 ноября. Кроме того, некоторые источники сообщают о праздновании Дня бухгалтера 25 или 28 ноября — в день публикации Федерального закона «О бухгалтерском учёте» 1996 года. Словом, в этом вопросе пока царит неразбериха, совсем нехарактерная для этой профессии, любящей точность.

Какие праздники в мире

Всемирный день телевидения

21 ноября в России и во всём мире отмечают День телевидения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Дата в 2024 году: 21 ноября, четверг.

21 ноября, четверг. Официальный международный праздник.

Всемирный день телевидения (World Television Day), который ежегодно отмечается 21 ноября, был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 1996 года, в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума (World Television Forum).

Праздник посвящён не технической стороне телевидения, а его значению и влиянию на жизнь людей. Несмотря на распространение Интернета, телевидение пока остаётся главным средством информации и глобализации. Телевизоры есть практически в каждом доме.

Телевидение появилось и развивалось в XX веке. У него нет одного изобретателя, его создание — результат усилий многих учёных и инженеров, таких как советские специалисты Борис Розинг, Семён Катаев, Александр Константинов, Пётр Тимофеев, Павел Шмаков, американцы Владимир Зворыкин и Фило Фарнсуорт, а также британец Алан Кэмпбелл-Суинтон и другие. Сначала телевидение было чёрно-белым, но быстро развивалось. В 1967 году в СССР началось цветное вещание в стандарте SECAM 625/50. В том же году были введены в эксплуатацию главный телецентр страны — АСК-1 ТТЦ «Останкино» — и Останкинская телебашня.

В нашем веке в России телевизионное вещание стало цифровым. Переход на цифровое вещание занял десять лет и завершился в 2019 году. Теперь в России доступны 20 федеральных телевизионных каналов в цифровом качестве. Сегодня свой праздник отмечают все, кто делает телевизионные программы: журналисты, ведущие, операторы и другие специалисты, которые рассказывают нам новости, показывают интересные передачи, развлекают и просвещают публику.

Международный день отказа от курения

Всемирный день отказа от курения, который отмечают 21 ноября, направлен на снижение распространённости табачной зависимости. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 21 ноября, четверг.

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде стран мира отмечается День отказа от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим обществом (American Cancer Society) в 1977 году.

Табачная эпидемия остаётся одной из главных угроз для здоровья населения. По данным ВОЗ, курение является причиной 90% случаев рака лёгких, 75% хронического бронхита и 25% ишемической болезни сердца. Табак убивает почти половину курящих и уносит более восьми миллионов жизней ежегодно, включая более 1,3 миллиона пассивных курильщиков. Каждые 10 секунд в мире умирает курильщик. Около половины детей в мире подвергаются воздействию вторичного табачного дыма, что приводит к гибели 65 тысяч детей ежегодно.

Всемирный день отказа от курения направлен на снижение распространённости табачной зависимости, вовлечение общества и врачей в борьбу с курением, профилактику и информирование о вреде табака.

Авторы Андрей Соколов