20 ноября сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников 20 ноября в России нет. Поздравляем детских врачей и самих ребятишек, а также работников транспорта. Отдаём должное нашим незаменимым помощникам — навигаторам. 19 ноября, 21:02 Какой сегодня, 20 ноября, праздник? Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © TACC / Алексей Новожилов © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Какие праздники в России

День работника транспорта

Дата в 2024 году: 20 ноября, среда.

20 ноября, среда. Профессиональный праздник.

Утверждён: приказом Минтранса России от 10 августа 2020 года.

День работника транспорта приурочен к 20 ноября, так как в 1809 году император Александр I именно в этот день основал Управление водяных и сухопутных коммуникаций, а также Корпус инженеров путей сообщения и институт при нём.

Сфера транспорта за последние десятилетия изменилась до неузнаваемости: появились автомобили, железные дороги, метро, а морские и речные перевозки вышли на новый уровень. Сегодня в России насчитывается свыше 400 отраслей, тесно связанных с транспортом, каждая из которых полагается на труд профессионалов в этой сфере. В транспортной отрасли работают более четырёх миллионов человек, среди которых не только водители, машинисты и пилоты, но и специалисты по дорожному строительству, моряки, речники, сотрудники метрополитена, эксперты по мультимодальным перевозкам, специалисты по безопасности, а также административные и вспомогательные сотрудники.

Какие праздники в мире

Всемирный день ребёнка

20 ноября отмечают Всемирный день ребёнка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Дата в 2024 году: 20 ноября, среда.

20 ноября, среда. Международный праздник.

Другие названия: Всемирный день прав ребёнка, Всемирный день помощи детям.

Всемирный день прав ребёнка, Всемирный день помощи детям. Учреждён: резолюцией № 836 (IX) Генеральной Ассамблеи ООН в 1954 году.

В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала Всемирный день ребёнка к празднованию во всех странах. В России дата не является общегосударственным выходным, однако связанные с ней акции поддерживаются на официальном уровне.

20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка. Права детей — это фундамент счастливого детства и будущего общества. Документы закрепляют за каждым ребёнком право на личность (имя и гражданство), право на семью и родительскую заботу. Разлучение с родителями возможно лишь в крайних случаях и по решению суда. Не менее важны права детей на здоровье, образование и защиту. Соблюдение этих прав — обязанность каждого взрослого члена общества и всего государства.

Международный день педиатра

Международный день педиатра отмечают с 1989 года 20 ноября. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Дата в 2024 году: 20 ноября, среда.

20 ноября, среда. Международный профессиональный праздник.

Со Всемирным днём ребёнка неразрывно связан Международный день педиатра. Начиная с 1989 года, когда ООН в дополнение к уже действующим нормативным актам приняла Конвенцию о правах ребёнка, этот праздник стал отмечаться одновременно с Днём педиатра — врача, стоящего на защите здоровья детей с момента их появления на свет. Оба праздника идут рука об руку уже много лет, однако День педиатра пока не получил официального утверждения.

Педиатрия (греч. παιδός — «дети» и ἰατρεία — «лечение») — это наука о болезнях детского организма, а также о методах лечения и сохранения детского здоровья. Педиатр не просто врач, это ангел-хранитель вашего ребёнка. С первых дней жизни малыша родители ищут надёжного специалиста, которому смогут доверить самое дорогое — здоровье своего ребёнка. Именно педиатр становится для семьи опорой, другом и советчиком на долгие годы, сопровождая маленького человека на пути взросления. В глобальном смысле труд детских врачей — это инвестиция в будущее нации, в здоровье и процветание общества.

День географических информационных систем — День ГИС

День географических информационных систем — День ГИС празднуют с 1999 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Triff

Дата в 2024 году: 20 ноября, среда.

20 ноября, среда. Международный праздник.

День географических информационных систем — День ГИС (Geographic Information Systems Day — GIS Day) отмечается в среду третьей недели ноября начиная с 1999 года. Основная цель праздника — распространение современного географического знания и расширение осведомлённости о ГИС-технологиях.

В наше время, когда информатизация коснулась всех сторон жизни общества, в науках о Земле информационные технологии породили геоинформатику и географические информационные системы (ГИС). Говоря научным языком, это система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объектах местности. Если же говорить проще, помимо прочего, без ГИС не было бы ставших уже привычными автонавигаторов. Они используют ГИС для обработки и анализа навигационных данных, что позволяет водителям прокладывать и соблюдать нужные маршруты.

Авторы Андрей Соколов