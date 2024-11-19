19 ноября сегодня: праздники в России и мире Государственных праздников 19 ноября в России нет. Поздравляем ракетчиков и артиллеристов, преподавателей и стеклодувов, и всех мужчин в их мужской праздник. Готовимся к зимней подлёдной рыбалке. 18 ноября, 21:02 Какие праздники отмечают в России 19 ноября 2024 года. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic, QuiBee

Какие праздники в России

День ракетных войск и артиллерии в России

Дата в 2024 году: 19 ноября, вторник.

19 ноября, вторник. Профессиональный военный праздник.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в России ежегодно согласно Указу Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах РФ». Он приурочен к началу первого этапа разгрома немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, который начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерия в этом контрнаступлении сыграла ключевую роль.

Заслуги артиллеристов были отмечены учреждением праздника — Дня артиллерии — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года. В 1964 году праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.

В наши дни в состав ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил России входят подразделения сухопутных войск, береговые войска ВМФ и артиллерия ВДВ, обладающие обширным арсеналом, включая ракетный комплекс «Искандер-М». Сегодня многие артиллеристы встречают свой профессиональный праздник непосредственно на боевых позициях.

День преподавателя высшей школы

День преподавателя высшей школы отмечается в России 19 ноября с 2021 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дата в 2024 году: 19 ноября, вторник.

19 ноября, вторник. Профессиональный праздник.

Значение: повышение престижа профессии преподавателей вузов.

День преподавателя высшей школы установлен приказом Министерства науки и высшего образования РФ № 992 от 1 ноября 2021 года и с тех пор отмечается ежегодно 19 ноября. Дата этого праздника выбрана в честь дня рождения великого русского учёного и просветителя Михаила Васильевича Ломоносова, который стал одним из основателей отечественного образования и создал Московский государственный университет. Ломоносов внёс значительный вклад в естественные науки и выступал за право на образование для всех сословий.

Кроме того, этот профессиональный праздник был установлен в Год науки и технологий и накануне Года педагога и наставника, что ещё раз подчёркивает важность преподавательского труда и роль университетов в воспитании молодёжи и развитии страны. Сегодня профессиональный праздник отмечают более 253 тысяч профессоров и преподавателей российских вузов.

День работника стекольной промышленности

В России есть День работника стекольной промышленности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kopytin Georgy

Дата в 2024 году: 19 ноября, вторник.

19 ноября, вторник. Профессиональный праздник.

Ещё один профессиональный праздник приурочен ко дню рождения М.В. Ломоносова — День работника стекольной промышленности. Именно Ломоносов начиная с октября 1748 года стал проводить химические исследования и опыты с силикатами. Благодаря им была разработана технология цветных стёкол, которую учёный применил в варке цветного стекла и создании из него мозаичных картин.

Первый завод по производству стекла был построен в России ещё в 1635 году. А в настоящее время в нашей стране работает около 3500 стекольных заводов. И почти 500 из них являются средними и крупными предприятиями. В стекольной промышленности заняты представители различных профессий, но всех их объединяет профессиональный праздник — День работника стекольной промышленности.

Какие праздники в мире

Международный мужской день

Международный мужской день отмечается 19 ноября. Фото © Freepik

Дата в 2024 году: 19 ноября, вторник.

19 ноября, вторник. Международный праздник.

Значение: подчеркнуть позитивный вклад мужчин в общество и семью.

В России в 2024 году Международный мужской день отмечается на неофициальном уровне 26-й раз. Это всемирный праздник, посвящённый мужчинам. Инициатором даты стал доктор Джероме Тилуксингх из Университета Вест-Индии. Он предложил 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

Впервые праздник отметили в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Со временем праздник нашёл поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и Организации Объединённых Наций. На сегодняшний день его отмечают в более чем 60 странах мира.

Цель Дня мужчин — привлечь внимание общественности к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Кроме того, организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие, на улучшение гендерных отношений между мужчинами и женщинами.

Именины 19 ноября 2024 года

Мужчины: Павел, Николай, Никита, Лука, Константин, Герман, Гавриил, Виктор, Василий, Арсений, Анатолий.

Павел, Николай, Никита, Лука, Константин, Герман, Гавриил, Виктор, Василий, Арсений, Анатолий. Женщины: Серафима, Нина, Матрёна, Клавдия, Ефросинья, Александра.

Авторы Андрей Соколов