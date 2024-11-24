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24 ноября, 14:44

«Надень шапку, порадуй маму»: В Москве устроили добрую акцию ко Дню матери

На Арбате прошла акция ко Дню матери с бесплатными шапками для прохожих

На Арбате в Москве прошла необычная акция, приуроченная ко Дню матери. Прохожие могли заметить стол, украшенный табличкой с забавной надписью: «Надень шапку, порадуй маму». Эта фраза знакома многим и вызывает тёплые воспоминания о детстве. Рядом на столе были разложены шапки самых разных стилей, которые каждый желающий мог забрать себе, передаёт ОПЛ Москва.

Акция на Арбате ко Дню матери. Видео © Telegram / ОПЛ Москва

Что подарить на День матери: Топ оригинальных идей для самого близкого человека
Что подарить на День матери: Топ оригинальных идей для самого близкого человека

Ранее космонавты «Роскосмоса» Александр Горбунов, Иван Вагнер и Алексей Овчинин ранее поздравили россиянок с Днём матери из Международной космической станции (МКС). Они пожелали всем матерям, бабушкам, сёстрам и жёнам безграничного счастья и крепкого здоровья.

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Telegram / ОПЛ Москва

Александра Мышляева
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