«Надень шапку, порадуй маму»: В Москве устроили добрую акцию ко Дню матери

На Арбате в Москве прошла необычная акция, приуроченная ко Дню матери. Прохожие могли заметить стол, украшенный табличкой с забавной надписью: «Надень шапку, порадуй маму». Эта фраза знакома многим и вызывает тёплые воспоминания о детстве. Рядом на столе были разложены шапки самых разных стилей, которые каждый желающий мог забрать себе, передаёт ОПЛ Москва.