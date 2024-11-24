«Надень шапку, порадуй маму»: В Москве устроили добрую акцию ко Дню матери
На Арбате прошла акция ко Дню матери с бесплатными шапками для прохожих
На Арбате в Москве прошла необычная акция, приуроченная ко Дню матери. Прохожие могли заметить стол, украшенный табличкой с забавной надписью: «Надень шапку, порадуй маму». Эта фраза знакома многим и вызывает тёплые воспоминания о детстве. Рядом на столе были разложены шапки самых разных стилей, которые каждый желающий мог забрать себе, передаёт ОПЛ Москва.
Акция на Арбате ко Дню матери. Видео © Telegram / ОПЛ Москва
Ранее космонавты «Роскосмоса» Александр Горбунов, Иван Вагнер и Алексей Овчинин ранее поздравили россиянок с Днём матери из Международной космической станции (МКС). Они пожелали всем матерям, бабушкам, сёстрам и жёнам безграничного счастья и крепкого здоровья.
Telegram / ОПЛ Москва