Психолог на примере Алсу объяснила, почему женщины хорошеют после развода

После развода с Яном Абрамовым певица Алсу буквально расцвела. 41-летняя артистка посвежела, постройнела и даже помолодела. И такие чудесные трансформации произошли с ней неслучайно. По мнению клинического психолога Маргариты Алексеевой, многие женщины, освободившись от тяжёлого бремени брака, начинают новую счастливую жизнь.

«Потому что когда есть то, что полностью занимает внимание человека, напрягает психику, все моральные и физические ресурсы организма уходят туда: в обдумывание, в контроль, в эмоциональное состояние. И когда женщина разводится или в отношениях ставится финальная точка, после которой уже точно всё понятно, становится легче», — объяснила эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Психолог добавила, что женщина после развода расцветает, так как избавляется от человека, который «высасывал» из неё жизненные силы и энергию. Особенно если развод сопровождался скандалами и делёжкой имущества.

Также Алексеева обратила внимание на тех женщин, которые ставят на себе крест после развода. Она подчеркнула, что для каждой важно привести себя в порядок и вернуть былую красоту, чтобы встретить нового мужчину и построить с ним отношения. Вместе с внешностью может поменяться и работа. Поэтому нужно хорошо выглядеть и нравиться себе.