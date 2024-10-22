«Мой главный зритель»: Алсу впервые показала фанатам восьмилетнего сына
Алсу впервые показала сына Рафаэля, опубликовав совместное фото
Алсу с сыном. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alsou_a
Певица Алсу впервые показала поклонникам подросшего сына, не скрывая его лица. Фото с восьмилетним Рафаэлем звезда опубликовала в социальных сетях.
«Мой главный зритель, которого я ждала больше всех. Первый раз на мамином концерте», — оставила Алсу подпись к фотографии.
Поклонники в комментариях тут же принялись выяснять, на кого же из родителей похож ребёнок. Многие сошлись во мнении, что юный Рафаэль — «копия отца».
Напомним, Алсу решила развестись с мужем Яном Абрамовым в мае этого года. Они прожили вместе более 18 лет, обзаведясь за это время тремя совместными детьми. Журналисты выяснили, что причиной разрыва могла стать измена бизнесмена с блогершей и бывшей пассией Тимати Анастасией Решетовой. Позже сама исполнительница хита «Зимний сон» косвенно подтвердила слухи. 27 августа брак Алсу и Абрамов был официально расторгнут в Пресненском суде.