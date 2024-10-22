«Мой главный зритель»: Алсу впервые показала фанатам восьмилетнего сына

Певица Алсу впервые показала поклонникам подросшего сына, не скрывая его лица. Фото с восьмилетним Рафаэлем звезда опубликовала в социальных сетях.

«Мой главный зритель, которого я ждала больше всех. Первый раз на мамином концерте», — оставила Алсу подпись к фотографии.