«Планы грандиозные»: Алсу анонсировала первый за 20 лет гастрольный тур

Певица Алсу анонсировала первые за долгое время гастроли. По её словам, в подобные туры в последний раз она ездила более 20 лет назад. Артистка призналась, что после развода к ней вернулись творческие силы, сообщает корреспондент Life.ru.

Алсу поделилась творческими планами. Видео © Life.ru

«Я вся в делах, <...> концерты на носу. Даже планируется небольшой тур, короче говоря, сейчас у меня планы грандиозные. Вы знаете, я последний раз гастролировала больше 20 лет назад», — сказала Алсу на Дне Рождения телеканала Муз-ТВ в Государственном Кремлёвском Дворце.