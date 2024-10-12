«Планы грандиозные»: Алсу анонсировала первый за 20 лет гастрольный тур
Певица Алсу анонсировала первый за 20 лет гастрольный тур
Певица Алсу анонсировала первые за долгое время гастроли. По её словам, в подобные туры в последний раз она ездила более 20 лет назад. Артистка призналась, что после развода к ней вернулись творческие силы, сообщает корреспондент Life.ru.
Алсу поделилась творческими планами. Видео © Life.ru
«Я вся в делах, <...> концерты на носу. Даже планируется небольшой тур, короче говоря, сейчас у меня планы грандиозные. Вы знаете, я последний раз гастролировала больше 20 лет назад», — сказала Алсу на Дне Рождения телеканала Муз-ТВ в Государственном Кремлёвском Дворце.
Певица также подчеркнула, что на её выступлениях зрители никогда не услышат фонограмму — только живой звук и душевные композиции.
Напомним, Алсу решила развестись с мужем Яном Абрамовым в мае этого года. Они были вместе на протяжении 18 лет и воспитывают троих детей. Журналисты выяснили, что причиной разрыва могла стать измена бизнесмена с блогершей и бывшей пассией Тимати Анастасией Решетовой. Позже сама исполнительница хита «Зимний сон» косвенно подтвердила слухи. Процедура развода шла в судебном порядке, так как пара имеет общих несовершеннолетних детей и совместно нажитое имущество. 27 августа Алсу и Абрамов официально развелись в Пресненском суде.
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