В «гареме» бывшего мужа Алсу появилась 20-летняя девушка, она копия певицы

С момента официального развода Алсу и Яна Абрамова не прошло и двух месяцев, как появились слухи, что у экс-супруга певицы появилась новая любовь. По словам инсайдеров, Анастасии Решетовой приходится делить бизнесмена с ещё более юной красоткой. Поговаривают, что она является копией его бывшей жены.

«Ян встречается с молодой девочкой из состоятельной семьи, ей не больше 20 лет. У неё есть арабские корни, она очень похожа на Алсу», — рассказали kp.ru в звёздном закулисье.

Известно, что Абрамов не жалеет денег на новую пассию. Она летает исключительно на частных самолётах, он ей тоннами дарит вещи от «Шанель». Однако это далеко не единственная дама сердца в «гареме» бизнесмена — у него есть и другие девушки, утверждают источники издания.