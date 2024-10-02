В «гареме» бывшего мужа Алсу появилась 20-летняя девушка, она копия певицы
Kp.ru: Бывший муж Алсу Ян Абрамов закрутил роман с 20-летней девушкой
Алсу и Ян Абарамов. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
С момента официального развода Алсу и Яна Абрамова не прошло и двух месяцев, как появились слухи, что у экс-супруга певицы появилась новая любовь. По словам инсайдеров, Анастасии Решетовой приходится делить бизнесмена с ещё более юной красоткой. Поговаривают, что она является копией его бывшей жены.
«Ян встречается с молодой девочкой из состоятельной семьи, ей не больше 20 лет. У неё есть арабские корни, она очень похожа на Алсу», — рассказали kp.ru в звёздном закулисье.
Известно, что Абрамов не жалеет денег на новую пассию. Она летает исключительно на частных самолётах, он ей тоннами дарит вещи от «Шанель». Однако это далеко не единственная дама сердца в «гареме» бизнесмена — у него есть и другие девушки, утверждают источники издания.
«Она и Решетова — не единственные в его «гареме». Там много у него дам. И все просто «клоны» Алсу, все девочки похожи между собой», — сообщили информаторы.
Напомним, Алсу решила развестись с Яном Абрамовым в мае этого года. Они были вместе на протяжении 18 лет и воспитывают троих детей. Журналисты выяснили, что причиной разрыва могла стать измена бизнесмена с блогершей и бывшей пассией Тимоти Анастасией Решетовой. Позже сама исполнительница хита «Зимний сон» косвенно подтвердила слухи. Процедура развода шла в судебном порядке, так как пара имеет общих несовершеннолетних детей и совместно нажитое имущество. 27 августа Алсу и Абрамов официально развелись в Пресненском суде.