Звёздный адвокат раскрыл Life.ru правду об "изгнании" Алсу из элитной квартиры в Москве Адвокат Добровинский опроверг слухи, что Алсу не пустили в квартиру в Москве 27 июля, 13:02 Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alsou_a

Адвокат Александр Добровинский опроверг в беседе с Life.ru распространённое рядом СМИ сообщение о том, что певицу Алсу якобы не пускали в элитную квартиру в Москве по распоряжению мужа на фоне бракоразводного процесса.

"Никаких ограничений на доступ как Алсу Ралифовны, так и её автомобиля, никогда не было наложено. Управляющая компания ЖК может подтвердить использование Алсу этой квартиры в те дни, когда она находится в России", — сказал адвокат.

Он подчеркнул, что слухи о невозможности Алсу по вине Яна Абрамова заехать на территорию столичного ЖК, где паре принадлежит квартира, являются фейком, распространяемым недобросовестными журналистами.

Напомним, Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году, в браке родились трое детей. Певица подала на развод в мае 2024 года. Предположительно, причиной стали измены Абрамова, одной из его пассий якобы была блогерша Анастасия Решетова. Адвокат Абрамова Александр Добровинский заявлял, что бизнесмен будет бороться за сохранение семьи, однако пара этого не подтвердила.