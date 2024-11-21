Как распознать в себе «злую мачеху»: что активирует внутреннего абьюзера и как его обезвредить

В сказке нет плохих персонажей. Все герои — Золушка, принц, фея-крёстная и мачеха — существуют в каждом из нас, просто в разных пропорциях. «Мачеха» тоже живёт внутри, и иногда её нужно «доставать», например, чтобы проявить решительность и твёрдость в очереди в МФЦ. Но важно, чтобы это происходило вовремя и никогда не против нас самих.

Как рассказывает Life.ru сказкотерапевт Анастасия Безрук, многие психологи, мотиваторы или даже родители любят говорить: «Без жёсткой дисциплины ты бы ничего не добился». Если коротко: нет ремня — нет результата. «Но на самом деле, если человек чего-то добивается, это происходит в силу его внутренних качеств, а не под внешним давлением», — поясняет эксперт.

Как не стать для себя абьюзером? Фото © «Шедеврум»

Эксперт продолжает, говоря, что никто никогда не достигал успеха благодаря постоянному принуждению, постоянно маячащей дубины возмездия. И тут важно понимать: жёсткость мачехи не стоит направлять на самих себя. Какие установки активируют внутреннюю «злую мачеху»?

1. «Если я буду очень хорошей, меня будут любить»

Эта установка заставляет нас стремиться заслужить любовь тех, кто, по сути, не ценит нас. Мы пытаемся угодить, получить признание, но взамен получаем только боль. Анастасия Безрук Сказкотерапевт, основатель проекта «Сила сказки»

2. «Без любви тех, кто меня не ценит, мне будет плохо»

Кто такая «злая мачеха», живущая в каждом из нас. Фото © «Шедеврум»

Это что-то вроде стокгольмского синдрома, где мы не можем жить без мучителя. При этом как будто не замечаем тех, кто к нам хорошо относится. Вспомните, в оригинальной версии Шарля Перро Золушка из кожи вон лезет, чтобы задобрить мачеху и сестёр. Так и в реальности — мы бегаем и сами ухаживаем за мужчинами, которым безразличны. Или годами работаем на начальника, убеждённого, что за тридцать тысяч рублей вы ему должны служить верой и правдой и не думать даже уволиться!

3. «Если я обозначу границы, я предам других»

Мы боимся «предать» кого-то, если решим защитить себя и свои интересы. Поэтому мы остаёмся в отношениях или на работе, где нас не ценят, и продолжаем терпеть неудобства. «Ах, а как же я их подведу? Ведь им так удобно сидеть на моей шее…» Анастасия Безрук Сказкотерапевт, основатель проекта «Сила сказки»

4. «Я должна терпеть любую критику»

Как изменить свою жизнь к лучшему и избавиться от внутреннего абьюза. Фото © «Шедеврум»

Это готовность слушать оскорбительные замечания и не реагировать, даже если критика несправедлива или высказана в агрессивной форме. Мы боимся обидеть других, просто сказав, что нам неприятно.

5. «Я всегда во всём виновата»

Эта установка ведёт к постоянному самообвинению. Муж ударил или нас обманули с деньгами — мы считаем, что сами виноваты. Это проявляется в патологической готовности доделывать всё за других и постоянно извиняться.

У меня лично долгое время была привычка, я говорила: «Прости меня, пожалуйста» перед любой просьбой. Или: «Извините, пожалуйста», хотя никаких моих извинений не требовалось… В этой привычке кроется очень яркий маркер вечной виноватости. Анастасия Безрук Сказкотерапевт, основатель проекта «Сила сказки»

Кстати, как продолжает эксперт, важно понимать, что освобождение от чувства вины не значит, что теперь нужно обвинять других. Лучше избавиться от привычки всегда искать козла отпущения. Так как же распознать в себе «злую мачеху» и обезвредить?

Замечайте свои негативные мысли и перефразируйте их

Простые техники, как стать лучшей версией себя. Фото © «Шедеврум»

Начните с малого: наблюдайте за собой. Обратите внимание, как часто вы называете себя «дурой», «копушей» или говорите, что «это всё я виновата». Эти слова формируют в нас постоянное чувство вины и превращают в собственную «злую мачеху».

«Начните фиксировать моменты, когда ругаете себя. Записывайте, сколько раз за день вы говорите о себе в негативном ключе. Помните, как мачеха на балу считала: «Принц посмотрел на нас тридцать три раза, чихнул один раз»? Да, и вот вы так же запишите! И удивитесь, как часто вы говорите о себе хуже, чем окружающие», — советует эксперт.

А затем вместо привычного «я дура» начинайте использовать нейтральные или смешные слова. Пусть это будет что-то вроде «я жужелица». Это уменьшает эмоциональный накал и помогает смягчить отношение к себе.

Постепенно вы научитесь хвалить себя так же по привычке, как сейчас умеете за всё ругать. Анастасия Безрук Сказкотерапевт, основатель проекта «Сила сказки»

Дело в том, поясняет и обращает внимание эксперт, что мы — это те истории, которые сами о себе рассказываем. Поэтому избегайте в отношении себя тех слов, которые вы бы не хотели услышать от других.

Создайте список «злой мачехи» и «доброй мамы»

Как распознать, что вы сами для себя являетесь токсичной «злой мачехой»? Фото © «Шедеврум»

Разделите лист на две колонки. В одной напишите, что делаете по отношению к себе как «злая мачеха» (например, «заставляю себя есть сельдерей, который терпеть не могу», или «готовлю мужу ужин, потому что должна, а мне даже спасибо не скажут»). Во второй колонке — что делаете хорошего персонально для себя. Постепенно добавляйте в список больше позитивных вещей. Особенно этот совет касается семейных девочек, у которых есть дети и гора ответственности.

Важно не бороться с собой, а то легко можно окунуться в вину: что же я за человек такой? Сама себе «злая мачеха». Надо осознавать свои привычки. Анастасия Безрук Сказкотерапевт, основатель проекта «Сила сказки»