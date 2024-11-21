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21 ноября, 13:47

Лепсу на заметку: Партнёров с большой разницей в возрасте предупредили о «подводных камнях»

Психолог Миллер: Из-за разницы в возрасте у пар возможны конфликты приоритетов

Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

62-летний Григорий Лепс счастлив в отношениях с 18-летней Авророй Кибой, однако не исключено, что из-за сильной разницы в возрасте парочка может столкнуться с серьёзными проблемами. Потенциальные «подводные камни» подобных отношений перечислила психолог Александра Миллер.

По её словам, из-за разницы в возрасте у пар возможны конфликтами приоритетов. К примеру, если младший партнёр только начинает карьеру, а старший уже выходит на пенсию, то это может отразиться на дальнейших жизненных планах. Кроме того, у влюблённых могут сильно отличаться привычки и интересы.

Эксперт также обратила внимание на физические отличия из-за сильной разницы в возрасте. Она подчеркнула, что далеко не всегда старший партнёр может удовлетворить потребности младшего. Состояние здоровье из-за возрастных особенностей тоже играет роль.

«В более поздние годы жизни старший партнёр может столкнуться с проблемами со здоровьем и нуждаться в уходе, что может стать бременем для младшего», — отметила собеседница NEWS.ru.

«Крах бизнеса из-за романа»: Лепс терпит многомиллионные убытки на фоне отношений с Кибой
«Крах бизнеса из-за романа»: Лепс терпит многомиллионные убытки на фоне отношений с Кибой

К слову, Григорий Лепс планирует сыграть свадьбу с Авророй Кибой летом 2025 года. Певец от неё он хочет детей. Ранее артист признался, что очень скучает по своей возлюбленной и практически каждый день созванивается с ней по видеосвязи.

Борис Эльфанд
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