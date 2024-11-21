Лепсу на заметку: Партнёров с большой разницей в возрасте предупредили о «подводных камнях»

62-летний Григорий Лепс счастлив в отношениях с 18-летней Авророй Кибой, однако не исключено, что из-за сильной разницы в возрасте парочка может столкнуться с серьёзными проблемами. Потенциальные «подводные камни» подобных отношений перечислила психолог Александра Миллер.

По её словам, из-за разницы в возрасте у пар возможны конфликтами приоритетов. К примеру, если младший партнёр только начинает карьеру, а старший уже выходит на пенсию, то это может отразиться на дальнейших жизненных планах. Кроме того, у влюблённых могут сильно отличаться привычки и интересы.

Эксперт также обратила внимание на физические отличия из-за сильной разницы в возрасте. Она подчеркнула, что далеко не всегда старший партнёр может удовлетворить потребности младшего. Состояние здоровье из-за возрастных особенностей тоже играет роль.