«Дети будут точно»: Лепс готов повести под венец 18-летнюю избранницу
62-летний Лепс признался, что захотел детей от 18-летней возлюбленной Авроры
Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс
62-летний певец Григорий Лепс откровенно рассказал об отношениях с новой возлюбленной, 18-летней первокурсницей Авророй Кибой. В шоу Романа Костомарова «Разговор по душам» он признался, что готов жениться на девушке и хочет от неё детей.
Григорий Лепс рассказал в интервью Роману Костомарову о молодой невесте. Видео © rutube / Роман Костомаров / Разговор по душам
В беседе со спортсменом певец признался, что его избранница является прекрасным и не по годам умным человеком. Сейчас она находится в Лондоне на учёбе, но в скором времени она приедет в Россию на каникулы. Лепс признался, что они планируют совместный отдых.
«Дети будут точно. Я очень на это надеюсь (На долгие отношения. — Прим. Life.ru) Потому что если эти отношения не срастутся, я не буду стреляться, я пойду дальше. Но я этого не допущу», — рассказал Лепс.
Напомним, что 62-летний певец вышел в свет с 18-летней Авророй Кибой летом этого года. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. На критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства. Сейчас Аврора находится не в России, она уехала учиться в Лондон. При этом за отъезд ей пришлось оправдываться перед общественностью. Невеста Лепса поступила в Лондонский колледж моды, за год обучения в котором родителям придётся платить по 2 млн рублей ежегодно.