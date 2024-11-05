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5 ноября, 19:11

«Дети будут точно»: Лепс готов повести под венец 18-летнюю избранницу

62-летний Лепс признался, что захотел детей от 18-летней возлюбленной Авроры

Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

62-летний певец Григорий Лепс откровенно рассказал об отношениях с новой возлюбленной, 18-летней первокурсницей Авророй Кибой. В шоу Романа Костомарова «Разговор по душам» он признался, что готов жениться на девушке и хочет от неё детей.

Григорий Лепс рассказал в интервью Роману Костомарову о молодой невесте. Видео © rutube / Роман Костомаров / Разговор по душам

В беседе со спортсменом певец признался, что его избранница является прекрасным и не по годам умным человеком. Сейчас она находится в Лондоне на учёбе, но в скором времени она приедет в Россию на каникулы. Лепс признался, что они планируют совместный отдых.

«Дети будут точно. Я очень на это надеюсь (На долгие отношения. — Прим. Life.ru) Потому что если эти отношения не срастутся, я не буду стреляться, я пойду дальше. Но я этого не допущу», — рассказал Лепс.

Лепс пригрозил переломать ноги обидчикам своей 18-летней невесты
Лепс пригрозил переломать ноги обидчикам своей 18-летней невесты

Напомним, что 62-летний певец вышел в свет с 18-летней Авророй Кибой летом этого года. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. На критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства. Сейчас Аврора находится не в России, она уехала учиться в Лондон. При этом за отъезд ей пришлось оправдываться перед общественностью. Невеста Лепса поступила в Лондонский колледж моды, за год обучения в котором родителям придётся платить по 2 млн рублей ежегодно.

Оксана Попова
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