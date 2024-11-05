«Дети будут точно»: Лепс готов повести под венец 18-летнюю избранницу

62-летний певец Григорий Лепс откровенно рассказал об отношениях с новой возлюбленной, 18-летней первокурсницей Авророй Кибой. В шоу Романа Костомарова «Разговор по душам» он признался, что готов жениться на девушке и хочет от неё детей.

Григорий Лепс рассказал в интервью Роману Костомарову о молодой невесте. Видео © rutube / Роман Костомаров / Разговор по душам

В беседе со спортсменом певец признался, что его избранница является прекрасным и не по годам умным человеком. Сейчас она находится в Лондоне на учёбе, но в скором времени она приедет в Россию на каникулы. Лепс признался, что они планируют совместный отдых.