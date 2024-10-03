Юной невесте Лепса пришлось оправдываться за переезд в Лондон

18-летняя возлюбленная Григория Лепса высказалась насчёт жизни в Москве после поездки в Лондон на учёбу. Аврора Киба оправдалась за переезд, назвав российскую столицу лучшим городом.

«Разве это значит, что я не люблю свой город и свою страну? Учиться можно где угодно, и черпать знания, а потом применять их уже у себя дома. Для этого люди и учатся за границей, кто-то остаётся, конечно, но «в гостях хорошо, а дома лучше». Лично для меня», — написала девушка в своих соцсетях.

Аврора отметила, что на данный момент в России нет того образования в сфере дизайна и моды, которое дают за границей. Именно поэтому девушка и улетела «черпать знания» в столицу Англии.

«И да, Москва — лучший город на планете Земля», — ответила невеста Лепса на упрёки.