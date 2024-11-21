«Крах бизнеса из-за романа»: Лепс терпит многомиллионные убытки на фоне отношений с Кибой
Промоутер Морозов: Крах бизнеса Лепса — последствия романа с 18-летней Кибой
Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / gvleps
Григорий Лепс после развода с супругой Анной Шаплыковой оставил ей не только недвижимость, но и ювелирный бизнес, прибыль от которого за последний год увеличилась на 8,7 млн. рублей. Зато продажа знаменитых очков, оставшаяся за артистом, больше не даёт выручки.
Лепс закрыл салон эксклюзивной оптики, а фирменную продукцию начал реализовывать через маркетплейсы и ювелирный магазин. Стоимость очков сегодня снижена в два-три раза, но даже скидки не спасают ситуацию. Ещё год назад выручка бизнеса составляла 19 миллионов, а сейчас в документах указан «ноль».
Фактически за время отношений с молодой Авророй Кибой певец понёс многомиллионные убытки. Тем не менее, Лепс продолжает зарабатывать на концертах. Одно выступление звезды стоит 150-200 тысяч евро, рассказал промоутер Евгений Морозов. А крах бизнеса он связал с романтическими отношениями музыканта.
«Но, на мой взгляд, крах этого бизнеса — действительно последствия романа с 18-летней [Кибой]. <...> Уверен, Григорию кто-то посоветовал роман с юной девушкой, чтобы стать ближе к молодёжной аудитории. Думаю, это ошибка», — отметил собеседник kp.ru.
Ранее Григорий Лепс познакомил 18-летнюю невесту Аврору Кибу со 21-летней дочерью Ингой. Несмотря на разницу в возрасте, обе быстро нашли общий язык. До этого музыкант раскрыл интимные детали общения с возлюбленной.