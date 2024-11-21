«Крах бизнеса из-за романа»: Лепс терпит многомиллионные убытки на фоне отношений с Кибой

Григорий Лепс после развода с супругой Анной Шаплыковой оставил ей не только недвижимость, но и ювелирный бизнес, прибыль от которого за последний год увеличилась на 8,7 млн. рублей. Зато продажа знаменитых очков, оставшаяся за артистом, больше не даёт выручки.

Лепс закрыл салон эксклюзивной оптики, а фирменную продукцию начал реализовывать через маркетплейсы и ювелирный магазин. Стоимость очков сегодня снижена в два-три раза, но даже скидки не спасают ситуацию. Ещё год назад выручка бизнеса составляла 19 миллионов, а сейчас в документах указан «ноль».

Фактически за время отношений с молодой Авророй Кибой певец понёс многомиллионные убытки. Тем не менее, Лепс продолжает зарабатывать на концертах. Одно выступление звезды стоит 150-200 тысяч евро, рассказал промоутер Евгений Морозов. А крах бизнеса он связал с романтическими отношениями музыканта.