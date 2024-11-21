Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 09:54

«Крах бизнеса из-за романа»: Лепс терпит многомиллионные убытки на фоне отношений с Кибой

Промоутер Морозов: Крах бизнеса Лепса — последствия романа с 18-летней Кибой

Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / gvleps

Григорий Лепс. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / gvleps

Григорий Лепс после развода с супругой Анной Шаплыковой оставил ей не только недвижимость, но и ювелирный бизнес, прибыль от которого за последний год увеличилась на 8,7 млн. рублей. Зато продажа знаменитых очков, оставшаяся за артистом, больше не даёт выручки.

Лепс закрыл салон эксклюзивной оптики, а фирменную продукцию начал реализовывать через маркетплейсы и ювелирный магазин. Стоимость очков сегодня снижена в два-три раза, но даже скидки не спасают ситуацию. Ещё год назад выручка бизнеса составляла 19 миллионов, а сейчас в документах указан «ноль».

Фактически за время отношений с молодой Авророй Кибой певец понёс многомиллионные убытки. Тем не менее, Лепс продолжает зарабатывать на концертах. Одно выступление звезды стоит 150-200 тысяч евро, рассказал промоутер Евгений Морозов. А крах бизнеса он связал с романтическими отношениями музыканта.

«Но, на мой взгляд, крах этого бизнеса — действительно последствия романа с 18-летней [Кибой]. <...> Уверен, Григорию кто-то посоветовал роман с юной девушкой, чтобы стать ближе к молодёжной аудитории. Думаю, это ошибка», — отметил собеседник kp.ru.

«С будущим мужем не знакома»: Таролог предрёк разлад в отношениях Лепса и Кибы в следующем году
«С будущим мужем не знакома»: Таролог предрёк разлад в отношениях Лепса и Кибы в следующем году

Ранее Григорий Лепс познакомил 18-летнюю невесту Аврору Кибу со 21-летней дочерью Ингой. Несмотря на разницу в возрасте, обе быстро нашли общий язык. До этого музыкант раскрыл интимные детали общения с возлюбленной.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Григорий Лепс
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar