Нашли общий язык: Старшая дочь Григория Лепса приняла его 18-летнюю избранницу
Григорий Лепс познакомил 18-летнюю невесту Аврору Кибу со старшей дочерью Ингой
Григорий Лепс с Авророй Кибой. Обложка © Telegram / Григорий Лепс
Российский певец Григорий Лепс представил свою новую избранницу, 18-летнюю Аврору Кибу, старшей дочери Инге. Несмотря на значительную разницу в возрасте (21 год), обе быстро нашли общий язык, пишет kp.ru.
«Инга не только познакомилась с Авророй, но и сразу нашла с ней общий язык, хотя по возрасту годится ей в мамы», – рассказали друзья Григория.
Младшие дети певца пока воздерживаются от знакомства с новой избранницей отца, поддерживая сторону своей матери, бывшей супруги Лепса. Их позиция вполне объяснима, ведь «мама подарила Грише свои лучшие годы».
Светлана Дубинская, мать Инги, рассталась с Лепсом, когда дочери был всего год. Однако певец сохранил тесную связь с Ингой: он оплатил её учебу в Лондоне и в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. Вернувшись в Россию, девушка пробовала свои силы в проекте «Голос», где её выступление оценивал отец. Хотя Лепс подверг дочь жёсткой критике, она приняла это спокойно и продолжила заниматься творчеством.
Ранее Лепс раскрыл интимные детали общения с 18-летней невестой. Певец признался, что очень скучает по своей возлюбленной и практически каждый день созванивается с ней по видеосвязи. При этом пошлости в их общении нет: будущие муж и жена не обмениваются личными фотографиями и не занимаются сексом по телефону. Напомним, 62-летний певец вышел в свет с 18-летней Авророй Кибой летом этого года. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. На критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства.