Нашли общий язык: Старшая дочь Григория Лепса приняла его 18-летнюю избранницу

Российский певец Григорий Лепс представил свою новую избранницу, 18-летнюю Аврору Кибу, старшей дочери Инге. Несмотря на значительную разницу в возрасте (21 год), обе быстро нашли общий язык, пишет kp.ru.

«Инга не только познакомилась с Авророй, но и сразу нашла с ней общий язык, хотя по возрасту годится ей в мамы», – рассказали друзья Григория.

Младшие дети певца пока воздерживаются от знакомства с новой избранницей отца, поддерживая сторону своей матери, бывшей супруги Лепса. Их позиция вполне объяснима, ведь «мама подарила Грише свои лучшие годы».