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20 ноября, 12:47

Никакого секса по телефону: Лепс раскрыл интимные детали общения с 18-летней невестой

Григорий Лепс заявил, что ему легко хранить верность 18-летней невесте

Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / new wave_official

Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / new wave_official

Григорию Лепсу в свои 62 года посчастливилось ещё раз ощутить влюблённость. Артист ждёт не дождётся, когда его 18-летняя невеста Аврора Киба вернётся после учёбы из Лондона, чтобы сыграть с ней свадьбу, а может быть даже обвенчаться. А пока звёздной парочке приходится общаться на расстоянии. Подробностями исполнитель «Рюмки водки на столе» поделился с Пятым каналом.

Певец признался, что очень скучает по своей возлюбленной и практически каждый день созванивается с ней по видеосвязи. При этом пошлости в их общении нет: будущие муж и жена не обмениваются личными фотографиями и не занимаются сексом по телефону.

«Мы просто разговариваем», — уточнил исполнитель.

Григорий Лепс рассказал об отношениях с 18-летней Авророй Кибой

Коллеги Лепса уверяют, что он просто потерял голову от молодой возлюбленной. Поэтому неудивительно, что он даже не смотрит в сторону других женщин. Отвечая на вопрос об изменах, артист признался, что верность ему хранить легко.

«Я старенький, мне чего», — заявил он.

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Напомним, Григорий Лепс был женат дважды. От первого брака со Светланой Дубинской у него есть дочь Инга. Второй супругой музыканта стала танцовщица Анна Шаплыкова. Она подарила Лепсу троих детей: Еву, Николь и Ивана. В 2021 году пара развелась после 20 лет брака. С Авророй Кибой певец планирует сыграть свадьбу летом следующего года. От неё он хочет ещё детей, по некоторым данным, троих.

Алёна Зиновьева
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