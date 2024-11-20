Никакого секса по телефону: Лепс раскрыл интимные детали общения с 18-летней невестой
Григорий Лепс заявил, что ему легко хранить верность 18-летней невесте
Григорий Лепс и Аврора Киба. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / new wave_official
Григорию Лепсу в свои 62 года посчастливилось ещё раз ощутить влюблённость. Артист ждёт не дождётся, когда его 18-летняя невеста Аврора Киба вернётся после учёбы из Лондона, чтобы сыграть с ней свадьбу, а может быть даже обвенчаться. А пока звёздной парочке приходится общаться на расстоянии. Подробностями исполнитель «Рюмки водки на столе» поделился с Пятым каналом.
Певец признался, что очень скучает по своей возлюбленной и практически каждый день созванивается с ней по видеосвязи. При этом пошлости в их общении нет: будущие муж и жена не обмениваются личными фотографиями и не занимаются сексом по телефону.
«Мы просто разговариваем», — уточнил исполнитель.
Григорий Лепс рассказал об отношениях с 18-летней Авророй Кибой
Коллеги Лепса уверяют, что он просто потерял голову от молодой возлюбленной. Поэтому неудивительно, что он даже не смотрит в сторону других женщин. Отвечая на вопрос об изменах, артист признался, что верность ему хранить легко.
«Я старенький, мне чего», — заявил он.
Напомним, Григорий Лепс был женат дважды. От первого брака со Светланой Дубинской у него есть дочь Инга. Второй супругой музыканта стала танцовщица Анна Шаплыкова. Она подарила Лепсу троих детей: Еву, Николь и Ивана. В 2021 году пара развелась после 20 лет брака. С Авророй Кибой певец планирует сыграть свадьбу летом следующего года. От неё он хочет ещё детей, по некоторым данным, троих.