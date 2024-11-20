Никакого секса по телефону: Лепс раскрыл интимные детали общения с 18-летней невестой

Григорию Лепсу в свои 62 года посчастливилось ещё раз ощутить влюблённость. Артист ждёт не дождётся, когда его 18-летняя невеста Аврора Киба вернётся после учёбы из Лондона, чтобы сыграть с ней свадьбу, а может быть даже обвенчаться. А пока звёздной парочке приходится общаться на расстоянии. Подробностями исполнитель «Рюмки водки на столе» поделился с Пятым каналом.

Певец признался, что очень скучает по своей возлюбленной и практически каждый день созванивается с ней по видеосвязи. При этом пошлости в их общении нет: будущие муж и жена не обмениваются личными фотографиями и не занимаются сексом по телефону.

«Мы просто разговариваем», — уточнил исполнитель.

Григорий Лепс рассказал об отношениях с 18-летней Авророй Кибой

Коллеги Лепса уверяют, что он просто потерял голову от молодой возлюбленной. Поэтому неудивительно, что он даже не смотрит в сторону других женщин. Отвечая на вопрос об изменах, артист признался, что верность ему хранить легко.

«Я старенький, мне чего», — заявил он.