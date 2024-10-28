«Юношеские мечты»: Сваха раскрыла цель Лепса в отношениях с юной возлюбленной

Насколько честны намерения Григория Лепса и его 18-летней возлюбленной Авроры Кибы, покажет время. Однако паре сейчас хорошо друг с другом, уверена Сваха Анна Осипова. В беседе с порталом «Страсти» она раскрыла цель музыканта в новых отношениях.

«По сути, он всю жизнь работал на благо семьи и сейчас принял решение пожить для себя, возможно, реализовывая какие-то свои юношеские мечты, которые не были исполнены в молодости», — предположила эксперт.

По её словам, мужчины, которые были долго преданы семье, после расторжения брака нередко «пускаются во все тяжкие». Однако нельзя исключать, что Лепс желает испытать эмоции от позднего отцовства. Так или иначе, он испытывает тёплые чувства к молодой избраннице, отметила сваха.

«Есть масса примеров, когда мужчины за 60 обзаводятся наследниками в глубоко зрелом возрасте и, кстати, испытывают от позднего отцовства новые и неожиданные эмоции» — подчеркнула эксперт.