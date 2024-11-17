«Если не рассыплюсь»: Григорий Лепс сообщил, когда состоится свадьба с Авророй Кибой

Певец Григорий Лепс уверенно заявил, что его молодая возлюбленная Аврора Киба — именно та, с кем он хочет провести жизнь. Сейчас обсуждается будущее бракосочетание. В окружении звезды говорят, что певец даже успел уже сделать девушке предложение.

«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — пошутил артист во время в программе «Шоу Воли» на канале ТНТ.

На данный момент пара живет порознь. Аврора переехала временно в Лондон для обучения в колледже моды. В личном блоге молодая невеста рассказывает, что планирует связать свою жизнь с модной индустрией, однако брак этому не помешает. Сам Лепс заявил, что ему несложно поддерживать интерес молодой избранницы.