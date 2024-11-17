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17 ноября, 16:07

«Если не рассыплюсь»: Григорий Лепс сообщил, когда состоится свадьба с Авророй Кибой

Григорий Лепс сообщил, что хотел бы сыграть свадьбу с Авророй Кибой летом

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grleps

Григорий Лепс и Аврора Киба. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grleps

Певец Григорий Лепс уверенно заявил, что его молодая возлюбленная Аврора Киба — именно та, с кем он хочет провести жизнь. Сейчас обсуждается будущее бракосочетание. В окружении звезды говорят, что певец даже успел уже сделать девушке предложение.

«Когда свадьба? Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — пошутил артист во время в программе «Шоу Воли» на канале ТНТ.

На данный момент пара живет порознь. Аврора переехала временно в Лондон для обучения в колледже моды. В личном блоге молодая невеста рассказывает, что планирует связать свою жизнь с модной индустрией, однако брак этому не помешает. Сам Лепс заявил, что ему несложно поддерживать интерес молодой избранницы.

На вопросы о солидной разнице в возрасте исполнитель отвечает просто, называя встречу с Авророй «божьим провидением». Даже если в один момент чувства исчезнут, он найдёт в себе силы идти дальше. А год разлуки из-за учёбы, по мнению Лепса, лишь поможет проверить и укрепить чувства. По крайней мере, сейчас он чувствует себя счастливым, несмотря на неоднозначные мнения друзей.

«Дети будут точно»: Лепс готов повести под венец 18-летнюю избранницу
«Дети будут точно»: Лепс готов повести под венец 18-летнюю избранницу

Напомним, что 62-летний певец вышел в свет с 18-летней Авророй Кибой летом этого года. Некоторые считают, что таким образом девушку хотят пропиарить, в том числе обеспеченные родители. На критику в соцсетях юная особа реагирует спокойно, заявляя, что её с артистом связывают самые искренние чувства.

Мария Любицкая
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