«С будущим мужем не знакома»: Таролог предрёк разлад в отношениях Лепса и Кибы в следующем году

Свадьба между Григорием Лепсом и Авророй Кибой в ближайшее время маловероятна. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал астролог и таролог Борис Зак. В раскладе на их отношения на следующие 12 месяцев выпали карты, которые указывают на проблемы и препятствия.

По словам эксперта, выпавшая карта Тройка Мечей символизирует переживания и разочарования, а Повешенный предсказывает застой в отношениях, где нет перспектив на развитие. Карта Мир указывает на кульминационную точку, а Тройка Посохов говорит о промежуточном характере их отношений.

На вопрос, в чём причина предстоящего расставания пары, карты показали, что у Авроры появятся страхи относительно их совместного будущего, что и повлияет на решение о расставании. При этом, у Авроры есть все шансы выйти замуж в ближайшие 12 месяцев, но, конечно, не за Григория. С будущим мужем она пока не знакома. Борис Зак Астролог, таролог

При этом карты показали, что у Григория Лепса отсутствуют проблемы с потенцией, а также с алкоголем. Он может позволить себе выпить, но в рамках разумного, добавил наш собеседник.