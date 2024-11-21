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21 ноября, 02:00

«С будущим мужем не знакома»: Таролог предрёк разлад в отношениях Лепса и Кибы в следующем году

Астолог Зак: Cвадьба между Григорием Лепсом и Авророй Киба маловероятна

Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Аврора Киба и Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс

Свадьба между Григорием Лепсом и Авророй Кибой в ближайшее время маловероятна. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал астролог и таролог Борис Зак. В раскладе на их отношения на следующие 12 месяцев выпали карты, которые указывают на проблемы и препятствия.

По словам эксперта, выпавшая карта Тройка Мечей символизирует переживания и разочарования, а Повешенный предсказывает застой в отношениях, где нет перспектив на развитие. Карта Мир указывает на кульминационную точку, а Тройка Посохов говорит о промежуточном характере их отношений.

На вопрос, в чём причина предстоящего расставания пары, карты показали, что у Авроры появятся страхи относительно их совместного будущего, что и повлияет на решение о расставании. При этом, у Авроры есть все шансы выйти замуж в ближайшие 12 месяцев, но, конечно, не за Григория. С будущим мужем она пока не знакома.

Борис Зак

Астролог, таролог

На вопрос, в чём причина предстоящего расставания пары, карты показали, что у Авроры появятся страхи относительно их совместного будущего, что и повлияет на решение о расставании. При этом, у Авроры есть все шансы выйти замуж в ближайшие 12 месяцев, но, конечно, не за Григория. С будущим мужем она пока не знакома.
На вопрос, в чём причина предстоящего расставания пары, карты показали, что у Авроры появятся страхи относительно их совместного будущего, что и повлияет на решение о расставании. При этом, у Авроры есть все шансы выйти замуж в ближайшие 12 месяцев, но, конечно, не за Григория. С будущим мужем она пока не знакома.

При этом карты показали, что у Григория Лепса отсутствуют проблемы с потенцией, а также с алкоголем. Он может позволить себе выпить, но в рамках разумного, добавил наш собеседник.

Нашли общий язык: Старшая дочь Григория Лепса приняла его 18-летнюю избранницу
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Артист ждёт не дождётся, когда его 18-летняя невеста Аврора Киба вернётся после учёбы из Лондона, чтобы сыграть с ней свадьбу. А пока звёздной парочке приходится общаться на расстоянии. Певец признался, что очень скучает по своей возлюбленной и практически каждый день созванивается с ней по видеосвязи. При этом пошлости в их общении нет: будущие муж и жена не обмениваются личными фотографиями и не занимаются сексом по телефону.

Артём Гапоненко
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