Что-то на богатом: Life.ru узнал, почему набирающий популярность «смех миллионеров» опасен
SHOT ПРОВЕРКА: Россию охватывает новый тренд с «богатым» смехом
«Богатый» смех имеет эмоцию пренебрежения. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Рунет стремительно захватывает новый тренд — «богатый» смех. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, пользователи Сети пытаются изобразить хохот состоятельных людей, который якобы отличается размеренностью и глубиной звуков. Впрочем, на самом деле зажиточное «ха-ха» базируется на презрении и отвращении, рассказал Life.ru профайлер Илья Анищенко.
По словам поведенческого аналитика, связывать смех с уровнем дохода — сущее ребячество. Его тонация зависит исключительно от отношения человека к тому, что вызвало у него позитивные эмоции. При этом под хохотом богатых людей люди сами того не зная подразумевают смех с пренебрежением и ухмылкой властного человека над какой-то мелочью жизни, считает профайлер.
В принципе, у богатых людей вот эта эмоция презрения. Я всех вокруг презираю, и вот этот смех — это как раз он и есть. Я над тобой смеюсь, потому что ты такой как бы мелкий человек, бедный действительно, недостойный меня, они так думают. Либо человек смеётся над чем-то с презрением, над чем-то не сильно важным, что не может зацепить его. Знаете, такая мелочь жизни. Я смеюсь над мелочами жизни.
По мнению психологов, попытка поправить своё финансовое положение и поставить мышление на богатые рельсы с помощью выработки нужного смеха не увенчается успехом. Это время лучше потратить на саморазвитие, борьбу с ограничивающими установками и продуктивную работу.