Что-то на богатом: Life.ru узнал, почему набирающий популярность «смех миллионеров» опасен

В принципе, у богатых людей вот эта эмоция презрения. Я всех вокруг презираю, и вот этот смех — это как раз он и есть. Я над тобой смеюсь, потому что ты такой как бы мелкий человек, бедный действительно, недостойный меня, они так думают. Либо человек смеётся над чем-то с презрением, над чем-то не сильно важным, что не может зацепить его. Знаете, такая мелочь жизни. Я смеюсь над мелочами жизни.