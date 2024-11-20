Бегство от близости: Пять коварных причин, почему мужчины больше не хотят секса

Каждая проблема имеет свои причины. Даже если первое время вы готовы находить оправдания и объяснения непривычному поведению своего партнёра, то со временем становится окончательно понятно, что происходит что-то неладное. Близость, а точнее её отсутствие, — один из ключевых показателей, что что-то идёт не так. Особенно у мужчин. Однако нежелание партнёров заниматься сексом не всегда связано с мыслями о других женщинах или изменах. Какие могут быть причины, что мужчина вдруг начал избегать близости?

1. Стрессовые события

Почему мужчины могут не хотеть секса с жёнами? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

«Одной из первых сфер, которая страдает из-за стрессовых ситуаций, является интимная», — рассказывает Life.ru кандидат психологических наук и психолог Елена Ярикова. Со слов эксперта, половая активность зависит от того, как идут дела у мужчины на работе, в бизнесе, в семье. Как только начинаются непростые времена, желание близости снижается. Мужчина может это скрывать, боясь откровенного признания, однако, если сейчас у партнёра сложности, нужно проявить максимум поддержки и постараться не акцентировать внимание ещё на одной проблеме.

2. Проблемы со здоровьем

Эта причина будет скорее очевидна для второй половинки, так как люди находятся в тесном общении и обо всех проблемах со здоровьем, как правило, партнёры узнают сразу. Всякое недомогание может снижать половое влечение, но, как только вопрос здоровья решается, проблема с интимной жизнью исчезает. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

3. Чувство вины

Из-за чего у мужчин возникает чувство вины в сексе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Ещё одним поводом отказа от близости, как говорит психолог, является чувство вины за неверность. Связь на стороне, которая закончилась изменой, может психологически давить на мужчину и временно поставить на паузу интимную жизнь со своей половинкой. «Отказ от близости в данном случае может быть также продиктован и страхом заразить постоянного партнёра половой инфекцией в случае, если случайный секс был незащищённым. Мужчина может притаиться на время лечения или выявления ЗППП», — поясняет эксперт.

4. Новое увлечение

Новый объект обожания мужчины может послужить тормозом для интимной жизни с постоянной партнёршей. Симпатия, мысли и сексуальное желание в этом случае сосредоточены на новой девушке. Секс с женой или некогда возлюбленной приелся и уже не так интересен. Мужчина может просто поставить его на паузу.

У женщин хорошо развита интуиция, и чаще всего они легко вычисляют мужскую неверность за счёт изменения привычного поведения и повышенного ухода за собой. Елена Ярикова Кандидат психологических наук, психолог

5. Изменения в самой женщине

Какие изменения в личной жизни могут оттолкнуть партнёра и лишить вас секса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com – Yuri A