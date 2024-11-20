Какой посмотреть фильм о космосе. 10 лучших идей: от земных драм до галактических одиссей Какие фильмы про космос посмотреть, список лучших фильмов про космос, исследование планет, встречи с инопланетянами и межзвёздные путешествия в подборке от Life.ru. 20 ноября, 15:30 Культовые фильмы про космос, посмотреть которые должен каждый. Обложка © Кадр из фильма «Гравитация», режиссёр Альфонсо Куарон, сценаристы Альфонсо Куарон, Хонас Куарон / Kinopoisk

Фильмы о космосе притягивают зрителей не меньше, чем звёздное небо. Это одновременно про науку, человечность и мечты, которые выходят за пределы нашей планеты. Мы выбрали десять лучших картин о покорении космоса — они заставляют нас думать, чувствовать и иногда даже бояться. Готовьтесь, этот список вас удивит!

10. «Пекло» (Sunshine)

Лучший фильм о спасении угасающего Солнца. Фото © Кадр из фильма «Пекло», режиссёр Дэнни Бойл, сценарист Алекс Гарленд / Kinopoisk

Год выхода: 2007

Рейтинг: IMDb — 7,3

Жанр: Научная фантастика, триллер

Длительность: 107 минут

Фантастический триллер режиссёра Дэнни Бойла переносит нас в недалёкое будущее, где Солнце угасает, а человечество пытается его «оживить». Экипаж корабля «Икар-II» отправляется с опасной миссией, но сталкивается с угрозой не только извне, но и внутри своего экипажа. Среди актёров: Киллиан Мёрфи, Роуз Бирн и Крис Эванс. Напряжение здесь на каждом шагу, а визуальные эффекты настолько хороши, что кажется, будто ты не смотришь фильм про космос, а сам дрейфуешь между звёздами.

9. «Сквозь горизонт» (Event Horizon)

Почему «Сквозь горизонт» пугает до мурашек. Фото © Кадр из фильма «Сквозь горизонт», режиссёр Пол У.С. Андерсон, сценарист Филип Эйснер / Kinopoisk

Год выхода: 1997

Рейтинг: IMDb — 6,7

Жанр: Ужасы, научная фантастика

Длительность: 95 минут

Если вы любите истории, от которых пробегают мурашки, этот фильм про космос для вас. «Сквозь горизонт» рассказывает о группе астронавтов, исследующих пропавший корабль. Оказывается, он пересёк границу измерений, и теперь на его борту творится настоящий ад. В главных ролях: Лоренс Фишберн и Сэм Нилл. Картина идеально сочетает элементы научной фантастики и настоящего хоррора.

8. «Пандорум» (Pandorum)

О чём рассказывает фильм «Пандорум». Фото © Кадр из фильма «Пандорум», режиссёр Кристиан Альварт, сценаристы Трейвис Миллоу, Кристиан Альварт / Kinopoisk

Год выхода: 2009

Рейтинг: IMDb — 6,7

Жанр: Ужасы, боевик, фантастика

Длительность: 109 минут

«Пандорум» — это история про двух астронавтов, которые просыпаются на дрейфующем космическом корабле и понимают, что они не одни. Монстры, тёмные коридоры и атмосфера безысходности делают этот фильм идеальным для любителей остросюжетных историй. В фильме про космос сыграли: Бен Фостер и Деннис Куэйд. Фильм пугает, интригует и не отпускает до финала.

7. «Гравитация» (Gravity)

«Гравитация»: история выживания в космосе. Фото © Кадр из фильма «Гравитация», режиссёр Альфонсо Куарон, сценаристы Альфонсо Куарон, Хонас Куарон / Kinopoisk

Год выхода: 2013

Рейтинг: IMDb — 7,7

Жанр: Драма, триллер

Длительность: 91 минута

Сандра Буллок в роли астронавта, оставшегося в одиночестве на орбите, впечатляет своей эмоциональностью. «Гравитация» — это не просто фильм о космосе, а визуальное путешествие, где чувствуешь каждую минуту, словно сам вращаешься в невесомости. Режиссёр Альфонсо Куарон и оператор Эммануэль Любецки создали настоящее произведение искусства.

6. «Интерстеллар» (Interstellar)

Что сделало «Интерстеллар» шедевром Нолана. Фото © Кадр из фильма «Интерстеллар», режиссёр Кристофер Нолан, сценаристы Джонатан Нолан, Кристофер Нолан / Kinopoisk

Год выхода: 2014

Рейтинг: IMDb — 8,6

Жанр: Научная фантастика, драма

Длительность: 169 минут

Кристофер Нолан рассказал захватывающую историю о любви, выживании и научных открытиях. Мэттью Макконахи играет астронавта, который отправляется за пределы галактики, чтобы найти новую планету для человечества. Сложные научные теории здесь сочетаются с мощной эмоциональной линией. А музыка Ханса Циммера добавляет драматизма в этот фильм про космос.

5. «Солярис» (Solaris)

Почему «Солярис» Тарковского считают классикой. Фото © Кадр из фильма «Солярис», режиссёр Андрей Тарковский, сценаристы Фридрих Горенштейн, Андрей Тарковский, Станислав Лем / Kinopoisk

Год выхода: 1972

Рейтинг: IMDb — 8,1

Жанр: Драма, фантастика

Длительность: 166 минут

Андрей Тарковский создал нечто большее, чем просто фильм про космос. «Солярис» — это философская притча о людях, чувствах и разумном океане, который живёт на далёкой планете. Фильм вдохновлён романом Станислава Лема, но рассказывает историю с акцентом на моральных и этических дилеммах. Главные роли исполнили Донатас Банионис и Наталья Бондарчук. Этот фильм — классика мирового кино.

4. «Чужой» (Alien)

Как «Чужой» стал культовым фильмом про космос. Фото © Кадр из фильма «Чужой», режиссёр Ридли Скотт, сценаристы Дэн О’Бэннон, Рональд Шусетт / Kinopoisk

Год выхода: 1979

Рейтинг: IMDb — 8,5

Жанр: Ужасы, научная фантастика

Длительность: 117 минут

Эта картина стала основой для целой франшизы. Фильм про космос Ридли Скотта рассказывает о противостоянии экипажа космического корабля и кровожадного пришельца. Сигурни Уивер в роли Рипли стала легендой.

Здесь пугают не только сцены, но и напряжение, которое не покидает до финальных титров.

3. «Марсианин» (The Martian)

Почему «Марсианин» заряжает оптимизмом. Фото © Кадр из фильма «Марсианин», режиссёр Ридли Скотт, сценаристы Дрю Годдард, Энди Уир / Kinopoisk

Год выхода: 2015

Рейтинг: IMDb — 8,0

Жанр: Приключения, фантастика

Длительность: 142 минуты

Мэтт Деймон в роли астронавта, оставленного на Марсе, заряжает оптимизмом. Герой использует всю свою смекалку, чтобы выжить в условиях, где выжить невозможно. Фильм про космос Ридли Скотта впечатляет своим юмором, атмосферой и красивыми пейзажами, снятыми в пустыне Вади-Рам.

2. «2001 год: Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey)

«Космическая одиссея»: философия и звёзды. Фото © Кадр из фильма «2001 год: Космическая одиссея», режиссёр Стэнли Кубрик, сценаристы Артур Ч. Кларк, Стэнли Кубрик / Kinopoisk

Год выхода: 1968

Рейтинг: IMDb — 8,3

Жанр: Фантастика, триллер

Длительность: 162 минуты

Стэнли Кубрик и Артур Кларк создали шедевр, который изменил мир научной фантастики. Этот фильм про космос заставляет задуматься о человечестве, его прошлом и будущем. Космическая одиссея выглядит как искусство, о котором можно говорить бесконечно.

1. «Инопланетяне среди нас» (Arrival)

Что удивляет в фильме «Прибытие». Фото © Кадр из фильма «Прибытие», режиссёр Дени Вильнёв, сценаристы Эрик Хайссерер, Тед Чан / Kinopoisk

Год выхода: 2016

Рейтинг: IMDb — 7,9

Жанр: Научная фантастика

Длительность: 116 минут На первом месте культовых фильмов про космос — картина Дени Вильнёва. История о контакте с внеземной цивилизацией поражает глубиной и оригинальностью. Эми Адамс в роли лингвиста показывает, что иногда слова могут спасти мир. Этот фильм — не только про пришельцев, но и про нас самих, про то, как мы понимаем и принимаем друг друга.

Эти фильмы о космосе — не просто развлечение. Это попытки заглянуть в бесконечность и понять, на что мы готовы ради будущего. Ранее Life.ru рассказывал о самых драматичных фильмах о войне, которые держат в напряжении и слезах до конца.

Авторы Любовь Свободная