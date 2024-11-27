День морской пехоты 2024: Восемь знаменитостей, которые служили не просто во флоте

День морской пехоты отмечают в ноябре не просто так. Именно 27 ноября 1705 года Пётр I выпустил указ о создании первого полка морских пехотинцев. Среди российских знаменитостей тоже есть выпускники этой суровой школы. Предлагаем познакомиться с ними поближе.

1. Никита Михалков

Никита Михалков добровольно служил на Дальнем Востоке. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Режиссёр фильмов «Собака Баскервилей» и «Утомлённые солнцем» Никита Михалков отправился на службу добровольно, как только ему стукнуло 27 лет. У него, по слухам, была бронь в часть под Москвой, но по собственному желанию Михалков отправился на Дальний Восток. Проходил службу в морской пехоте на крейсере «Михаил Кутузов». После возвращения со службы продолжил карьеру актёра и режиссёра. В 1976 году Никита Михалков получил звание «Заслуженный артист РСФСР», а в 2020-м — звание «Герой Труда Российской Федерации».

2. Василий Шукшин

Василий Шукшин был морпехом на Балтийском море. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Анатолий Ковтун

Легендарный советский актёр Василий Шукшин отправился служить на флот в 1949 году и сразу попал в морпехи на Балтийском море. Позже, уже в 1953 году, его перевели в радисты на Чёрное море, а потом комиссовали на берег — и Шукшин сразу поступил во ВГИК на режиссёра. Автор фильма «Живёт такой парень» Шукшин умер на любимой работе — во время съёмок фильма «Они сражались за Родину».

3. Александр Дедюшко

Александр Дедюшко служил на кабелеукладчике. Фото © Kinopoisk.ru

Звезда фильмов «Водитель для Веры» и «Оперативный псевдоним» Александр Дедюшко служил на Балтийском флоте, а именно на корабле-кабелеукладчике. После дембеля ему удалось пробиться в Нижегородское театральное училище, а потом — стать актёром Владимирского драматического театра. В Москву Дедюшко приехал в середине девяностых и сразу стал получать «бандитские» роли. Жизнь актёра трагически оборвалась в 2007 году.

4. Владимир Вдовиченков

Владимир Вдовиченков проходил службу в Мурманске. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Известный по сериалу «Бригада» и фильму «Бумер» Владимир Вдовиченков тоже был морпехом. Море было его мечтой с самого детства — парень поступал в Таллинское мореходное училище, но, к сожалению, не прошёл. Зато в Кронштадте ему удалось отучиться на машиниста котельной. По распределению Вдовиченков попал в морфлот в Мурманске. Кстати, мало кто знает, что Вдовиченков снимался и в музыкальных клипах Дельфина и «Смысловых галлюцинаций».

5. Семён Фарада

Семён Фарада служил на Балтийском флоте. Фото © ТАСС / Геннадий Прохоров

Семён Фарада, полюбившийся советским киноманам по фильмам «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Формула любви», тоже служил в морфлоте. Он был призван на четвёртом курсе Бауманки — и в течение четырёх лет служил морпехом на Балтийском море. Затем Фараде предстоял долгий поиск себя: он поменял множество профессий и в итоге попал в детскую программу «АБВГДейка» в качестве грустного клоуна Сени. Так и началась его блистательная актёрская карьера.

6. Алексей Кравченко

Алексей Кравченко демобилизовался как главный корабельный старшина. Фото © ТАСС / Сергей Карпов

Капитан Быстров из «9 роты» и Павел Головлёв из «Господ Головлёвых» Алексей Кравченко служил морпехом во Владивостоке. Демобилизовался он в звании главного корабельного старшины. После актёрских курсов его приняли на работу в легендарный театр Вахтангова, а с 2007-го его постоянным местом работы стал МХАТ. В 2020 году Кравченко был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации».

7. Игорь Лифанов

Игорь Лифанов проходил морскую службу на Дальнем Востоке. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Игорь Лифанов, звезда сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Русский спецназ», в морпехи попал после окончания школы — в начале 80-х. Он служил на Дальнем Востоке и был демобилизован в качестве старшины. Затем поступил в Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии, после которого Лифанов стал работать в театре имени Товстоногова. Мало кто знает, но Лифанов озвучивал Нута Ганрея в первых и вторых «Звёздных войнах», а также снялся в одном из клипов «Любэ».

8. Александр Дьяченко

Александр Дьяченко попал в морпехи сразу после университета. Фото © Kinopoisk.ru

Звезда второго «Брата», с которого началась его карьера актёра и где он сыграл близнецов Дмитрия и Константина Громовых, Александр Дьяченко служил на Балтийском флоте, причём после университета, а это был Ленинградский электротехнический институт, факультет корабельной радиотехники. В 1994 году Дьяченко работал менеджером российских хоккеистов — и в «Брате-2» сыграл как раз таки хоккеиста Дмитрия.