7 трендов в дизайне интерьеров, из-за которых в 2025 году вас засмеют все гости

Дизайн интерьеров — штука хитрая. Сегодня дизайнеры вдохновляют нас минимализмом и «натуральными» материалами, а завтра этот стиль превращается в объект насмешек. Чтобы ваш дом не стал предметом иронии друзей и родственников в 2025 году, мы собрали топ-7 самых спорных трендов, которых лучше избегать. Поверьте, гости оценят вашу дальновидность.

1. Минимализм до стерильности — холодный привет из прошлого

Антирейтинг дизайна: от чего стоит отказаться в интерьере в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Минимализм когда-то казался глотком свежего воздуха: чистые линии, лаконичная мебель и никакого визуального шума. Но мода на «стерильность» зашла слишком далеко. В итоге мы имеем белоснежные стены, настолько пустые комнаты, что эхо от шагов раздаётся по всему помещению, и ощущение, будто вы не дома, а в операционной. Гости в таких интерьерах чувствуют себя неуютно: хочется то ли надеть бахилы, то ли сразу уйти, чтобы не нарушать атмосферу «идеального порядка». В 2025 году минимализм останется в моде, но с акцентом на тепло и комфорт. Добавьте мягкие текстуры, натуральные материалы и яркие акценты — дом сразу станет живым и приветливым.

2. Слепое следование моде: тренды ради трендов

Каждый год интерьерные тренды меняются с завидной скоростью, и за ними пытаются угнаться все. Но в попытке быть «на волне» легко переусердствовать. Например, мода на открытые полки на кухне кажется удобной только на картинках в Сети. На деле они превращаются в пылесборники, где каждый предмет должен выглядеть как на витрине магазина. Это не только неудобно, но и создаёт стресс. Ещё один пример — неоновые цвета и кислотные акценты. Вначале они могут казаться свежими и дерзкими, но быстро утомляют глаз. А через год смотрятся просто устаревшими. Гораздо разумнее ориентироваться на тренды, которые подчёркивают вашу индивидуальность, а не диктуют чужую моду.

3. Перегруженные потолки

Ошибки в интерьере, из-за которых вас засмеют гости в 2025 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ThreeDiCube

Резные гипсовые розетки, массивные люстры и сложные многоуровневые конструкции на потолке кажутся роскошными только на картинках. В реальности они делают помещение тесным, а пространство — перегруженным. Особенно странно это смотрится в небольших квартирах, где огромная люстра может «давить» на гостей. В 2025 году в моде простота и лаконичность. Выберите стильные встроенные светильники или элегантные подвесные лампы. Такие решения добавят света и воздуха, не превращая потолок в выставочный зал.

4. Искусственные материалы под натуральные: не пытайтесь никого обмануть

Пластиковый ламинат, который пытается выглядеть как дуб, или керамическая плитка «под мрамор» — это не только дешёвый обман, но и визитка прошлого. Искусственные материалы быстро теряют привлекательный вид, а их экологичность вызывает вопросы. Гости, заметив такой «камень», могут улыбнуться, но это будет не комплимент. Натуральные материалы хоть и дороже, но долговечнее и эстетичнее. К тому же они создают в доме ощущение уюта и тепла, а не пластикового мира. Если бюджет ограничен, лучше выбрать качественные аналоги с простой текстурой, которые не пытаются «притворяться» чем-то другим.

5. Тематические комнаты: когда увлечения становятся смешными

Тренды в дизайне, которые лучше не повторять в 2025 году. Фото © Freepik

Да, детская комната в стиле пиратского корабля выглядит мило. Но, когда в спальне взрослых появляется аквариумное освещение или она превращается в подражание дворцовой спальне Людовика XIV, гости могут подумать, что вы немного переиграли. Тематические интерьеры — это весело на первый взгляд, но на практике они быстро надоедают. Кроме того, их сложно обновить, если мода изменится. Гораздо лучше выбрать универсальные дизайны, которые можно адаптировать под новые тренды с минимальными усилиями.

6. Чрезмерное увлечение «индустриальным» стилем

Индустриальный стиль когда-то был свежим и смелым решением, вдохновлённым заводскими цехами и лофт-пространствами. Но мода на голые бетонные стены, открытые трубы и металлические конструкции зашла так далеко, что некоторые квартиры начали напоминать недостроенные здания. Гости, попадая в такое пространство, могут чувствовать себя на экскурсии по промышленной зоне. В 2025 году индустриальный стиль окончательно уйдёт на второй план, уступив место более уютным и «домашним» трендам. Если вам по-прежнему нравятся элементы этого стиля, добавьте их дозированно — например, металлические детали в мебели или светильники в стиле ретро.

7. Декор с чрезмерным использованием надписей

Как избежать провала в интерьере: топ-7 ошибок. Фото © Freepik

Надписи в интерьере — это классика, которая могла бы остаться уместной. Но плакаты с лозунгами «Дом, милый дом» или «Не переставай мечтать» давно стали мемами. В 2025 году такие элементы интерьера будут восприниматься как признак безвкусицы. Если вам нравится идея декора с текстом, попробуйте выбрать что-то более уникальное: авторские надписи, вдохновляющие цитаты или даже каллиграфию, выполненную на заказ. Главное — избегать клише, которые уже успели надоесть всем.