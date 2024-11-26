Какие 5 растений должны быть в доме в новом году, чтобы обогатиться в год Змеи 2025

26 ноября отмечают День денежного дерева, или толстянки, но мало кто знает, что существует несколько видов такого растения. А удачу в финансовой сфере могут принести не только они, но даже некоторые виды кактусов! Представляем пять видов комнатных растений, которые привлекут в ваш дом богатство в год Зелёной Деревянной Змеи 2025.

Толстянка древовидная

Какие растения в 2025 году гарантируют богатство: толстянка древовидная. Фото © Wikipedia / Diego Delso

Это растение — классическое денежное дерево. Его из-за толстых, налитых соком листьев ещё называют толстянкой. У неё сочные стебли и заметная сине-серая листва, похожая на цвет большинства банкнот — видимо, поэтому она и приносит деньги в дом. Родина толстянки — Южная Африка, регион, богатый на алмазы, так что у себя дома этот цветок стабильно работает над богатством и процветанием уже более полутора тысяч лет.

Уход за толстянкой — отдельная история. Нужна рыхлая почва, температура от 22 до 30 градусов летом и от 10 до 12 градусов зимой, категорически запрещены резкая смена температуры и сквозняки. Летом поливайте её раз в неделю, а зимой — раз в две недели.

Толстянка Купера

Толстянка Купера впервые появилась в Зимбабве. Она сильно отличается от своей древовидной сестрёнки: листья у этого растения значительно тоньше, острые, тёмно-зелёные, с малиновыми прожилками; стебли тонкие, тёмно-малинового оттенка. Белые или розовые цветки распускаются раз в год.

Для толстянки Купера нужна нейтральная дренированная почва. Температура ей необходима такая же, как и толстянке древовидной, а поливать её можно раз в две или три недели. Толстянку Купера лучше держать на юго-восточных или южных окнах.

Драцена душистая

Драцена душистая и ещё четыре растения, которые в 2025 году Змеи должны быть у каждого в доме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Драцена, или драконье дерево, удивило нас тем, что на самом деле относится к тому же семейству, что и спаржа. Насчитывается много видов таких растений, в дикой природе они вырастают достаточно высокими, но в квартире тоже чувствуют себя неплохо. Наиболее популярна в России драцена душистая.

Родина драцены опять же Африка, а именно Гвинея и Сьерра-Леоне. Для хорошего роста драцена душистая должна получать мягкий, рассеянный свет, потому что в естественной среде она растёт в тени других деревьев. Ей нужна богатая питательными веществами почва, так что запаситесь удобрениями. Поливать её нужно умеренно: два раза в неделю летом и один — раз зимой.

Замиокулькас — долларовое дерево

Родина замиокулькаса — далёкий Занзибар. Его ещё называют долларовым деревом. С этим растением нужно быть осторожным: сок замиокулькаса содержит слабые яды, которые защищают его в дикой природе, дома, попав на человека, они могут раздражать кожу и слизистые. Но если не повреждать целостность растения, всё будет в порядке.

Долларовое дерево нуждается во вдумчивом уходе. Замиокулькасу всё равно, каким будет освещение, он прекрасно справляется как с тенью, так и с палящим солнцем, но к слишком яркому свету ему надо привыкнуть. Почва должна быть дренированной, весной и летом растение нуждается в подкормке. В холодный период поливайте его примерно раз в месяц, а в тёплый — раз в неделю.

Маммиллярия бокассанская

Растения богатства на 2025 год: маммиллярия бокассанская. Фото © Wikipedia / Karelj

Маммиллярия — пожалуй, самый милый на свете кактус. Растение родом из Мексики, но кто-то из них растёт и в Венесуэле. Эти колючие суккуленты покрыты пушистыми белыми волосками, а их цветы немного напоминают знакомые нам ромашки. Осторожнее с такими кактусами: они отращивают на себе от 30 до 50 колючек!

В уходе маммиллярия неприхотлива, как и любой нормальный кактус, но к подготовке почвы надо подойти серьёзно. Она должна состоять из листовой и дерновой земли, крупнозернистого песка, а для буйного роста и цветения кактусу необходима ещё и кирпичная крошка. Без удобрений маммиллярия не вырастет: ей нужны специальные, для кактусов, а именно калий и фосфор. Лучше всего растению будет в тени, потому что слишком яркое солнце может спровоцировать ожоги. Поливайте вашу маммиллярию раз в две недели — и успех в финансовой сфере вам обеспечен!