Лучшие национальные рецепты выпечки времён СССР: от кексов до легендарного «Ландыша»
Мы в Life.ru очень любим две вещи: Советский Союз и сладости. По счастливой случайности 26 ноября отмечают День кекса. В связи с этим рассказываем о лучших рецептах советской выпечки.
Хозяйки времён СССР были невероятно изобретательны. Плановая экономика периодически становилась причиной дефицита, но женщины всё равно умудрялись порадовать домочадцев вкусной, сытной и полезной пищей. Кроме того, такого разнообразия кухонной техники, как сейчас, просто не было: то же тесто приходилось взбивать руками. Свои лайфхаки были для всего, в том числе и для десертов. В этом материале покажем вам четыре лучших рецепта советской выпечки.
Творожные кексы из СССР
День кексов 2024: творожный кекс по рецепту из СССР. Фото © russianfood.com
26 ноября отмечается Международный день кекса. Это отличный повод порадовать близких любимым советским лакомством. Творожный кекс по ГОСТу СССР — это не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд.
Вам понадобятся:
- 200 грамм муки,
- 30 миллиграмм свежей питьевой соды,
- 70 миллиграмм ванилина,
- 180 грамм сахара,
- 105 грамм сливочного масла,
- 50 грамм яичного желтка и столько же — белка,
- 170 грамм 18-процентного творога,
- формочки, их лучше выбирать силиконовые — проще потом отмыть.
Как готовить настоящий советский творожный кекс
- Шаг 1. Протрите творог через сито и взбейте сливочное масло до кремообразной консистенции, не забыв добавить сахар.
- Шаг 2. Добавьте творог и снова взбейте получившуюся смесь, затем вылейте в смесь яичный желток.
- Шаг 3. Туда же идёт белок, а затем стоит добавить предварительно просеянную муку и ванилин.
- Шаг 4. Замесите тесто, выложите почти готовые кексики в форму, которую вы перед этим щедро смазали сливочным маслом.
- Шаг 5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Кексы нужно выпекать в духовке в районе 45 минут.
Лакомство времён СССР — торт «Ландыш»
Тот самый «Ландыш»: как дома приготовить самый любимый торт в СССР. Фото © Коллекция рецептов
Легендарный советский песочный торт помнят и любят все, кто ещё застал СССР и постсоветское время. Этот красивый и вкусный десерт можно приготовить дома, и мы расскажем как.
Для «Ландыша» вам потребуются следующие ингредиенты:
- 300 грамм муки,
- 100 грамм сахара,
- 200 грамм сливочного масла (150 грамм пойдут в тесто, а из 50 грамм мы сделаем глазурь),
- 10 грамм коньяка,
- 100 грамм шоколада,
- 150 миллилитров сливок,
- 5 столовых ложек любого варенья,
- 2 столовые ложки сгущёнки,
- 1 столовая ложка сахарной пудры,
- половина чайной ложки соды,
- 1 яйцо,
- пищевой краситель по желанию.
Пошаговая инструкция по приготовлению «Ландыша»
- Шаг 1. Главный элемент такого торта — это коржи. Для них надо смешать сливочное масло с сахаром. Затем в смесь добавляют яйцо, соду, муку, сливки, шоколад, коньяк и немного соли.
- Шаг 2. Тесто нужно раскатать скалкой и потом разделить на четыре части. Так получится четыре основы для коржиков, по 5 миллиметров толщиной каждый. Коржи нужно выпечь в духовке, разогретой до 180 градусов. На всё про всё уйдёт 15 минут.
- Шаг 3. Верхний и нижний слои коржиков надо смазать вареньем. Верхний слой требует процеженного варенья — на нём будет глазурь.
- Шаг 4. Варенье должно застыть. Шоколад нужно разогреть либо в микроволновке, либо на сковороде, вместе с коньяком и маслом. Это глазурь — когда она застынет, у нас получится настоящий торт «Ландыш» по советскому ГОСТу.
Советский торт «Сметанник»
«Сметанник»: рецепт времён СССР. Фото © Wikipedia / Лилу @ nyam.ru
«Сметанник» — это не просто торт, это то, что каждый, кто застал советские времена, вспоминает с особым теплом. Очень мягкий, нежный и вкусный, «Сметанник» шикарно вписывался в любой праздник.
Ингредиенты для сметанника потребуются такие:
- одна банка сгущёнки,
- 100 грамм сахара,
- 8 столовых ложек пшеничной муки,
- 100 грамм сливочного масла,
- 500 г сметаны 20%,
- столовая ложка какао,
- чайная ложка соды,
- 2 куриных яйца,
- чайная ложка уксуса.
Приготовить «Сметанник» в домашних условиях можно так
- Шаг 1. Первым делом нужно взбить яйца и сахар в глубокой миске.
- Шаг 2. Затем мы добавляем разрыхлитель, какао, сгущёнку и муку. Потом надо будет замесить тесто, вылить его в форму и полчаса выпекать коржик в духовке на 180 градусах.
- Шаг 3. Корж выпекается, а значит, у вас есть время для того, чтобы приготовить крем. Для этого надо взбить сметану с ванилью и сахарной пудрой.
- Шаг 4. Разрежьте корж на две половины, когда он остынет.
- Шаг 5. Смажьте кремом две половины коржа и внутри, и снаружи. Тёртый шоколад послужит отличным украшением сметаннику.
Кекс «Столичный»: рецепт СССР
Советский рецепт кекса «Столичный». Фото © Wikipedia / Turzh
Этот кекс по праву считался вершиной советского кондитерского мастерства. Впервые рецепт был опубликован в 1951 году, с тех пор кекс стал настолько популярен, что даже входил в меню для экипажей космических станций «Салют-5» и «Салют-6».
Для «Столичного» вам потребуются:
- 250 грамм муки,
- 70 грамм сахарного песка,
- 200 грамм изюма,
- 130 грамм растительного масла,
- 2 яйца,
- упаковка сливочного масла,
- 1/3 чайной ложки соли и столько же — соды,
- по столовой ложке коньяка и сахарной пудры.
Этапы приготовления кекса «Столичный»
- Шаг 1. Разогретое до состояния сметаны масло разотрите с сахаром, затем, взбивая массу деревянной лопаточкой, постепенно добавляйте яйца, соль и коньяк.
- Шаг 2. Через 15–20 минут взбивания, когда образуется равномерно перемешенная масса, добавьте изюм и муку с содой.
- Шаг 3. Как можно быстрее замесите тесто: кексы не любят ждать!
- Шаг 4. Готовое тесто положите в смазанные сливочным маслом и посыпанные мукой формы, выровняйте поверхность теста и поставьте формы на противень. Важно, чтобы между ними оставался какой-то промежуток: так они не слипнутся.
- Шаг 5. Выпекайте кексы в духовке при 195 градусах в течение 25–35 минут.
Мы в Life.ru ностальгируем по простым и таким светлым советским временам. Для тех, кто застал то время в нежном возрасте, у нас есть отличный тест: угадайте советский мультик по осеннему кадру.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Бормотов /Фотохроника, © Freepik / KamranAydinov