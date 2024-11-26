Лучшие национальные рецепты выпечки времён СССР: от кексов до легендарного «Ландыша»

Хозяйки времён СССР были невероятно изобретательны. Плановая экономика периодически становилась причиной дефицита, но женщины всё равно умудрялись порадовать домочадцев вкусной, сытной и полезной пищей. Кроме того, такого разнообразия кухонной техники, как сейчас, просто не было: то же тесто приходилось взбивать руками. Свои лайфхаки были для всего, в том числе и для десертов. В этом материале покажем вам четыре лучших рецепта советской выпечки.

Творожные кексы из СССР

День кексов 2024: творожный кекс по рецепту из СССР. Фото © russianfood.com

26 ноября отмечается Международный день кекса. Это отличный повод порадовать близких любимым советским лакомством. Творожный кекс по ГОСТу СССР — это не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд.

Вам понадобятся: 200 грамм муки,

30 миллиграмм свежей питьевой соды,

70 миллиграмм ванилина,

180 грамм сахара,

105 грамм сливочного масла,

50 грамм яичного желтка и столько же — белка,

170 грамм 18-процентного творога,

формочки, их лучше выбирать силиконовые — проще потом отмыть.

Как готовить настоящий советский творожный кекс

Шаг 1. Протрите творог через сито и взбейте сливочное масло до кремообразной консистенции, не забыв добавить сахар.

Протрите творог через сито и взбейте сливочное масло до кремообразной консистенции, не забыв добавить сахар. Шаг 2. Добавьте творог и снова взбейте получившуюся смесь, затем вылейте в смесь яичный желток.

Добавьте творог и снова взбейте получившуюся смесь, затем вылейте в смесь яичный желток. Шаг 3. Туда же идёт белок, а затем стоит добавить предварительно просеянную муку и ванилин.

Туда же идёт белок, а затем стоит добавить предварительно просеянную муку и ванилин. Шаг 4. Замесите тесто, выложите почти готовые кексики в форму, которую вы перед этим щедро смазали сливочным маслом.

Замесите тесто, выложите почти готовые кексики в форму, которую вы перед этим щедро смазали сливочным маслом. Шаг 5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Кексы нужно выпекать в духовке в районе 45 минут.

Лакомство времён СССР — торт «Ландыш»

Тот самый «Ландыш»: как дома приготовить самый любимый торт в СССР. Фото © Коллекция рецептов

Легендарный советский песочный торт помнят и любят все, кто ещё застал СССР и постсоветское время. Этот красивый и вкусный десерт можно приготовить дома, и мы расскажем как.

Для «Ландыша» вам потребуются следующие ингредиенты: 300 грамм муки,

100 грамм сахара,

200 грамм сливочного масла (150 грамм пойдут в тесто, а из 50 грамм мы сделаем глазурь),

10 грамм коньяка,

100 грамм шоколада,

150 миллилитров сливок,

5 столовых ложек любого варенья,

2 столовые ложки сгущёнки,

1 столовая ложка сахарной пудры,

половина чайной ложки соды,

1 яйцо,

пищевой краситель по желанию.

Пошаговая инструкция по приготовлению «Ландыша»

Шаг 1. Главный элемент такого торта — это коржи. Для них надо смешать сливочное масло с сахаром. Затем в смесь добавляют яйцо, соду, муку, сливки, шоколад, коньяк и немного соли.

Главный элемент такого торта — это коржи. Для них надо смешать сливочное масло с сахаром. Затем в смесь добавляют яйцо, соду, муку, сливки, шоколад, коньяк и немного соли. Шаг 2. Тесто нужно раскатать скалкой и потом разделить на четыре части. Так получится четыре основы для коржиков, по 5 миллиметров толщиной каждый. Коржи нужно выпечь в духовке, разогретой до 180 градусов. На всё про всё уйдёт 15 минут.

Тесто нужно раскатать скалкой и потом разделить на четыре части. Так получится четыре основы для коржиков, по 5 миллиметров толщиной каждый. Коржи нужно выпечь в духовке, разогретой до 180 градусов. На всё про всё уйдёт 15 минут. Шаг 3. Верхний и нижний слои коржиков надо смазать вареньем. Верхний слой требует процеженного варенья — на нём будет глазурь.

Верхний и нижний слои коржиков надо смазать вареньем. Верхний слой требует процеженного варенья — на нём будет глазурь. Шаг 4. Варенье должно застыть. Шоколад нужно разогреть либо в микроволновке, либо на сковороде, вместе с коньяком и маслом. Это глазурь — когда она застынет, у нас получится настоящий торт «Ландыш» по советскому ГОСТу.

Советский торт «Сметанник»

«Сметанник»: рецепт времён СССР. Фото © Wikipedia / Лилу @ nyam.ru

«Сметанник» — это не просто торт, это то, что каждый, кто застал советские времена, вспоминает с особым теплом. Очень мягкий, нежный и вкусный, «Сметанник» шикарно вписывался в любой праздник.

Ингредиенты для сметанника потребуются такие: одна банка сгущёнки,

100 грамм сахара,

8 столовых ложек пшеничной муки,

100 грамм сливочного масла,

500 г сметаны 20%,

столовая ложка какао,

чайная ложка соды,

2 куриных яйца,

чайная ложка уксуса.

Приготовить «Сметанник» в домашних условиях можно так

Шаг 1. Первым делом нужно взбить яйца и сахар в глубокой миске.

Первым делом нужно взбить яйца и сахар в глубокой миске. Шаг 2. Затем мы добавляем разрыхлитель, какао, сгущёнку и муку. Потом надо будет замесить тесто, вылить его в форму и полчаса выпекать коржик в духовке на 180 градусах.

Затем мы добавляем разрыхлитель, какао, сгущёнку и муку. Потом надо будет замесить тесто, вылить его в форму и полчаса выпекать коржик в духовке на 180 градусах. Шаг 3. Корж выпекается, а значит, у вас есть время для того, чтобы приготовить крем. Для этого надо взбить сметану с ванилью и сахарной пудрой.

Корж выпекается, а значит, у вас есть время для того, чтобы приготовить крем. Для этого надо взбить сметану с ванилью и сахарной пудрой. Шаг 4. Разрежьте корж на две половины, когда он остынет.

Разрежьте корж на две половины, когда он остынет. Шаг 5. Смажьте кремом две половины коржа и внутри, и снаружи. Тёртый шоколад послужит отличным украшением сметаннику.

Кекс «Столичный»: рецепт СССР

Советский рецепт кекса «Столичный». Фото © Wikipedia / Turzh

Этот кекс по праву считался вершиной советского кондитерского мастерства. Впервые рецепт был опубликован в 1951 году, с тех пор кекс стал настолько популярен, что даже входил в меню для экипажей космических станций «Салют-5» и «Салют-6».

Для «Столичного» вам потребуются: 250 грамм муки,

70 грамм сахарного песка,

200 грамм изюма,

130 грамм растительного масла,

2 яйца,

упаковка сливочного масла,

1/3 чайной ложки соли и столько же — соды,

чайной ложки соли и столько же — соды, по столовой ложке коньяка и сахарной пудры.

Этапы приготовления кекса «Столичный»

Шаг 1. Разогретое до состояния сметаны масло разотрите с сахаром, затем, взбивая массу деревянной лопаточкой, постепенно добавляйте яйца, соль и коньяк.

Разогретое до состояния сметаны масло разотрите с сахаром, затем, взбивая массу деревянной лопаточкой, постепенно добавляйте яйца, соль и коньяк. Шаг 2. Через 15–20 минут взбивания, когда образуется равномерно перемешенная масса, добавьте изюм и муку с содой.

Через 15–20 минут взбивания, когда образуется равномерно перемешенная масса, добавьте изюм и муку с содой. Шаг 3. Как можно быстрее замесите тесто: кексы не любят ждать!

Как можно быстрее замесите тесто: кексы не любят ждать! Шаг 4. Готовое тесто положите в смазанные сливочным маслом и посыпанные мукой формы, выровняйте поверхность теста и поставьте формы на противень. Важно, чтобы между ними оставался какой-то промежуток: так они не слипнутся.

Готовое тесто положите в смазанные сливочным маслом и посыпанные мукой формы, выровняйте поверхность теста и поставьте формы на противень. Важно, чтобы между ними оставался какой-то промежуток: так они не слипнутся. Шаг 5. Выпекайте кексы в духовке при 195 градусах в течение 25–35 минут.