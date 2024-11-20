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20 ноября, 14:00

Тест: Лишь выросшие в СССР смогут отгадать мультик по осеннему кадру на 7/7

Пока взрослые переживают осеннюю хандру и закупаются витаминами, дети весело прыгают по лужам и собирают гербарий. Может, последуем их примеру?

Когда, если не осенью, можно в полной мере погрузиться в воспоминания о беззаботном детстве, вкусном какао и любимых мультиках? Добрые истории по сей день вызывают тёплые эмоции и поднимают настроение. В советском кинематографе множество картин об этом времени года, но сможете ли вы вспомнить самые известные всего по одному кадру? Давайте проверим прямо сейчас!

Застали времена СССР в роли пионера? Тогда вы с лёгкостью должны справиться с этим тестом и отгадать советский мультик по кадру с девочкой на 7/7! В такое беспокойное время каждому из нас просто необходимо найти действенный метод борьбы со стрессом: одни принимают ванну, другие занимаются спортом, третьи идут на вечеринку. Выберите свой способ и узнайте всю правду о вашей личности за несколько минут!

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Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / rawpixel.com, © Wikipedia / Союзмультфильм, Творческое объединение «Экран»

Виктория Мишинкина
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