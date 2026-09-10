Тест: Узнайте русскую пьесу по одной знаменитой реплике! Театралы возьмут 7 из 7, а вы?

В 1756 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении «Русского для представления трагедий и комедий театра». Так появился первый государственный публичный театр России, директором которого стал Александр Сумароков, а труппу возглавил Фёдор Волков. Именно от этой даты ведёт свою историю русский профессиональный театр. За 270 лет со сцены прозвучали тысячи реплик, но лишь некоторые из них превратились в крылатые выражения. Мы повторяем их в разговорах, переписках и спорах, порой даже не подозревая, из какой пьесы они пришли. Попробуйте узнать семь произведений русских драматургов всего по одной знаменитой фразе.