Тест: Узнайте русскую пьесу по одной знаменитой реплике! Театралы возьмут 7 из 7, а вы?
Некоторые реплики давно покинули театральные подмостки и поселились в нашей речи. Но вспомните ли вы, из каких русских пьес они родом? В честь 270-летия профессионального театра Life.ru предлагает проверить вашу память!
Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Валерий Мельников, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В 1756 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении «Русского для представления трагедий и комедий театра». Так появился первый государственный публичный театр России, директором которого стал Александр Сумароков, а труппу возглавил Фёдор Волков. Именно от этой даты ведёт свою историю русский профессиональный театр. За 270 лет со сцены прозвучали тысячи реплик, но лишь некоторые из них превратились в крылатые выражения. Мы повторяем их в разговорах, переписках и спорах, порой даже не подозревая, из какой пьесы они пришли. Попробуйте узнать семь произведений русских драматургов всего по одной знаменитой фразе.
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