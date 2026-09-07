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Опубликовано 7 сентября, 14:00

Тест: Узнаете 7 советских фильмов по кадру с зонтом? На пятом потечёт память у 67% зрителей!

Осень уже вступила в свои права, а зонт снова стал нашим самым преданным спутником. В советском кино он тоже нередко оказывался в центре событий. Сможете ли вы узнать любимые фильмы по кадрам с этим аксессуаром?

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Самая обаятельная и привлекательная», режиссёр Геральд Бежанов, сценаристы Геральд Бежанов, Анатолий Эйрамджан, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Осень только началась, а мы уже снова проверяем прогноз перед выходом из дома и стараемся не забыть зонт. Теперь этот преданный спутник будет сопровождать нас до самых холодов, спасая причёски, одежду и настроение. В советском кино зонты тоже часто появлялись в самые важные моменты: становились свидетелями встреч, свиданий и неожиданных приключений. Life.ru собрал семь таких кадров — попробуйте вспомнить, из каких они фильмов.

А если зонты оказались слишком простой подсказкой, переходите к новым испытаниям Life.ru. Попробуйте узнать фильмы СССР по второстепенным героям, вспомнить, какие обычные слова наши предки боялись произносить, и отличить реальные правила старинного этикета от убедительной выдумки.

Тест: Только самый глазастый зритель узнает 5 советских фильмов по игрушке в кадре
Тест: Только самый глазастый зритель узнает 5 советских фильмов по игрушке в кадре
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Анна Московко
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