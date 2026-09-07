Тест: Узнаете 7 советских фильмов по кадру с зонтом? На пятом потечёт память у 67% зрителей!

Осень только началась, а мы уже снова проверяем прогноз перед выходом из дома и стараемся не забыть зонт. Теперь этот преданный спутник будет сопровождать нас до самых холодов, спасая причёски, одежду и настроение. В советском кино зонты тоже часто появлялись в самые важные моменты: становились свидетелями встреч, свиданий и неожиданных приключений. Life.ru собрал семь таких кадров — попробуйте вспомнить, из каких они фильмов.