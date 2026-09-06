Тест: Стыд и позор тем, кто не сможет вспомнить 7 фильмов СССР по второстепенным героям!

Их имена не стоят первыми в титрах, но без них любимые картины потеряли бы половину своего обаяния. Life.ru предлагает вспомнить колоритных соседей, коллег, родственников и женихов и угадать семь советских фильмов по героям второго плана.