Тест: Стыд и позор тем, кто не сможет вспомнить 7 фильмов СССР по второстепенным героям!
Их имена не стоят первыми в титрах, но без них любимые картины потеряли бы половину своего обаяния. Life.ru предлагает вспомнить колоритных соседей, коллег, родственников и женихов и угадать семь советских фильмов по героям второго плана.
Обложка © Фото © кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской
Главного героя легко узнать даже спустя десятилетия. Куда сложнее вспомнить, в какой картине появлялся его сосед, сослуживец или дальний родственник. Проверим, насколько внимательно вы смотрели классику советского кино?
А после этой непростой истории предлагаем немного отвлечься и проверить свою память. Попробуйте узнать семь советских фильмов по лошади в кадре, разгадать школьный кроссворд без подсказок и вспомнить песни Майкла Джексона по одному кадру из клипа.