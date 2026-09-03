Тест: Слабо ответить на 10 вопросов по 20 секунд, которые заставят мозг работать на пределе?

Эрудиция — это не умение помнить все даты и формулы на свете, а способность быстро доставать из памяти самые разные знания. В этом тесте не будет сложной химии и физики, зато придётся вспомнить географию, историю, литературу, искусство и язык. Засекайте 20 секунд — и выбирайте ответ!