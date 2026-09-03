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Опубликовано 3 сентября, 13:00
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Тест: Слабо ответить на 10 вопросов по 20 секунд, которые заставят мозг работать на пределе?

Столицы, книги, картины, исторические события и факты, которые мы когда-то знали, но могли благополучно забыть. На каждый вопрос этого теста даёт всего 20 секунд. Сумеете набрать хотя бы 5 правильных ответов без подсказок?

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Raisa Kanareva, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Raisa Kanareva, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эрудиция — это не умение помнить все даты и формулы на свете, а способность быстро доставать из памяти самые разные знания. В этом тесте не будет сложной химии и физики, зато придётся вспомнить географию, историю, литературу, искусство и язык. Засекайте 20 секунд — и выбирайте ответ!

А после этой непростой истории предлагаем немного отвлечься и проверить свою память. Попробуйте узнать семь советских фильмов по лошади в кадре, разгадать школьный кроссворд без подсказок и вспомнить песни Майкла Джексона по одному кадру из клипа.

Тест: Вернитесь за парту и угадайте фильм СССР по школьной детали — без шпаргалки не обойтись!
Тест: Вернитесь за парту и угадайте фильм СССР по школьной детали — без шпаргалки не обойтись!
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Анна Московко
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