Тест: Слабо ответить на 10 вопросов по 20 секунд, которые заставят мозг работать на пределе?
Столицы, книги, картины, исторические события и факты, которые мы когда-то знали, но могли благополучно забыть. На каждый вопрос этого теста даёт всего 20 секунд. Сумеете набрать хотя бы 5 правильных ответов без подсказок?
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Эрудиция — это не умение помнить все даты и формулы на свете, а способность быстро доставать из памяти самые разные знания. В этом тесте не будет сложной химии и физики, зато придётся вспомнить географию, историю, литературу, искусство и язык. Засекайте 20 секунд — и выбирайте ответ!
А после этой непростой истории предлагаем немного отвлечься и проверить свою память. Попробуйте узнать семь советских фильмов по лошади в кадре, разгадать школьный кроссворд без подсказок и вспомнить песни Майкла Джексона по одному кадру из клипа.