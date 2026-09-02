Тест: Слабо назвать 7 культовых фильмов с Евгением Леоновым? Стыдно ошибиться хоть раз!

Евгений Леонов умел появиться в кадре всего на несколько минут и всё равно запомниться зрителю сильнее многих главных героев. Смешной, трогательный, растерянный, суровый — в каждом фильме он был совершенно разным, а его персонажи давно разошлись на цитаты и стали родными для нескольких поколений зрителей. Но одно дело помнить знаменитые реплики и совсем другое — узнать картину по случайному кадру. В честь 100-летия со дня рождения Евгения Леонова Life.ru собрал семь фильмов с актёром. Проверяйте себя: настоящий знаток советского кино должен брать здесь 7 из 7.