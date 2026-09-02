Тест: Слабо назвать 7 культовых фильмов с Евгением Леоновым? Стыдно ошибиться хоть раз!
2 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Леонова. Его роли давно стали частью советской киноклассики, но сможете ли вы узнать любимые фильмы всего по одному кадру? Life.ru предлагает проверить память и попробовать выбить идеальные 7 из 7.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вадим Ковригин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Евгений Леонов умел появиться в кадре всего на несколько минут и всё равно запомниться зрителю сильнее многих главных героев. Смешной, трогательный, растерянный, суровый — в каждом фильме он был совершенно разным, а его персонажи давно разошлись на цитаты и стали родными для нескольких поколений зрителей. Но одно дело помнить знаменитые реплики и совсем другое — узнать картину по случайному кадру. В честь 100-летия со дня рождения Евгения Леонова Life.ru собрал семь фильмов с актёром. Проверяйте себя: настоящий знаток советского кино должен брать здесь 7 из 7.
А если после фильмов с Евгением Леоновым захочется проверить память ещё раз, у Life.ru есть три свежих испытания. Попробуйте угадать советские фильмы по одной школьной детали, вспомнить семь картин СССР по лошадям в кадре, а затем проверьте, узнаете ли вы песни Майкла Джексона всего по одному кадру из клипа.