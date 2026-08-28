Тест: Слабо угадать 8 советских мультфильмов по последнему кадру? На финале споткнутся даже дети СССР!

Заставки, песни и первые реплики советских мультфильмов давно отпечатались в нашей памяти. Но внимательно ли мы досматривали их до самого конца? Перед вами восемь последних кадров из знаменитых историй. Где-то героев выдадут знакомые силуэты, а где-то придётся вспоминать, чем именно завершились их приключения. Осилите все восемь или опозоритесь? Даже выросшие в СССР задумаются на последнем вопросе!