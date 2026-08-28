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28 августа, 13:30
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Тест: Слабо угадать 8 советских мультфильмов по последнему кадру? На финале споткнутся даже дети СССР!

Начало любимых советских мультфильмов мы узнаём с первой секунды, а вот последние кадры память хранит куда хуже. Мы собрали восемь финальных сцен. Сможете назвать все истории или споткнётесь уже на четвёртом вопросе?

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заставки, песни и первые реплики советских мультфильмов давно отпечатались в нашей памяти. Но внимательно ли мы досматривали их до самого конца? Перед вами восемь последних кадров из знаменитых историй. Где-то героев выдадут знакомые силуэты, а где-то придётся вспоминать, чем именно завершились их приключения. Осилите все восемь или опозоритесь? Даже выросшие в СССР задумаются на последнем вопросе!

А если после восьми мультяшных финалов ваша ностальгическая память только разогрелась, пройдите ещё три свежих испытания Life.ru. Проверьте, помните ли вы продукты СССР, продолжите знаменитые песни Юрия Энтина, а затем попытайтесь выбраться из коварной «Матрицы».

Тест: Кто вы из сказки «Варвара-краса, длинная коса»? Проверьте, настолько ли вы беззаконно прекрасны!
Тест: Кто вы из сказки «Варвара-краса, длинная коса»? Проверьте, настолько ли вы беззаконно прекрасны!
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Анна Московко
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