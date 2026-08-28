Тест: Слабо угадать 8 советских мультфильмов по последнему кадру? На финале споткнутся даже дети СССР!
Начало любимых советских мультфильмов мы узнаём с первой секунды, а вот последние кадры память хранит куда хуже. Мы собрали восемь финальных сцен. Сможете назвать все истории или споткнётесь уже на четвёртом вопросе?
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Заставки, песни и первые реплики советских мультфильмов давно отпечатались в нашей памяти. Но внимательно ли мы досматривали их до самого конца? Перед вами восемь последних кадров из знаменитых историй. Где-то героев выдадут знакомые силуэты, а где-то придётся вспоминать, чем именно завершились их приключения. Осилите все восемь или опозоритесь? Даже выросшие в СССР задумаются на последнем вопросе!
А если после восьми мультяшных финалов ваша ностальгическая память только разогрелась, пройдите ещё три свежих испытания Life.ru. Проверьте, помните ли вы продукты СССР, продолжите знаменитые песни Юрия Энтина, а затем попытайтесь выбраться из коварной «Матрицы».