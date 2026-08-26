Тест: Кто вы из сказки «Варвара-краса, длинная коса»? Проверьте, настолько ли вы беззаконно прекрасны!
Одни готовы нырнуть в колодец ради другого, вторые перехитрят целое подводное царство, а третьи устроят беззаконные именины при первой же неприятности. Мы предлагаем узнать, к кому из героев сказки «Варвара-краса, длинная коса» вы ближе всего по характеру.
Коллаж © Life.ru, фото © Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса», режиссёр Александр Роу, сценаристы Михаил Чуприн, Александр Роу, Василий Жуковский, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Роль Варвары стала визитной карточкой Татьяны Клюевой, а сказка Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» давно полюбилась зрителям разных поколений. Здесь каждый герой обладает ярким характером: один бесстрашно бросается спасать других, второй побеждает хитростью, третий привык громко командовать, а четвёртый наблюдает за происходящим и незаметно помогает окружающим. За волшебствами, говорящими зверями и подводными погонями скрываются вполне узнаваемые человеческие качества. Life.ru предлагает ответить на десять вопросов и узнать, к кому из героев знаменитой киносказки вы ближе.
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